Sağlık çalışanlarının maaş kesintileri için yeni düzenleme
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının maaş kesintileri hakkında açıklamada bulundu.
05 Eylül 2020, Cumartesi 10:25 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Salgından etkilenerek görev yapamayan aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarının maaşlarından artık kesinti yapılamayacak. Ayrıca COVID-19 hasta takibine göre 3 ay süreyle ek ödeme verilecek. Emeklerinin kıymeti karşılıksız olan sağlık çalışanlarımıza hayırlı olsun" dedi.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1302138709735878656