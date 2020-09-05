Sağlık çalışanlarının maaş kesintileri için yeni düzenleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Salgından etkilenerek görev yapamayan aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarının maaşlarından artık kesinti yapılamayacak. Ayrıca COVID-19 hasta takibine göre 3 ay süreyle ek ödeme verilecek. Emeklerinin kıymeti karşılıksız olan sağlık çalışanlarımıza hayırlı olsun" dedi.







