Türkiye Sağlık çalışanlarının maaş kesintileri için yeni düzenleme

Sağlık çalışanlarının maaş kesintileri için yeni düzenleme

Türkiye

Sağlık çalışanlarının maaş kesintileri için yeni düzenleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının maaş kesintileri hakkında açıklamada bulundu.

05 Eylül 2020, Cumartesi 10:25 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Salgından etkilenerek görev yapamayan aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarının maaşlarından artık kesinti yapılamayacak. Ayrıca COVID-19 hasta takibine göre 3 ay süreyle ek ödeme verilecek. Emeklerinin kıymeti karşılıksız olan sağlık çalışanlarımıza hayırlı olsun" dedi.



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