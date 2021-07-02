Türkiye Sağlık çalışanlarının toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanma hakkı sona erdi

Sağlık çalışanlarının toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanma hakkı sona erdi

Türkiye

Sağlık çalışanlarının toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanma hakkı sona erdi

EGO Genel Müdürlüğü, sağlık çalışanlarının toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak yararlanma hakkının 1 Temmuz itibarıyla sona erdiğini bildirdi.

02 Temmuz 2021, Cuma 23:47 Son Güncelleme:
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EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kovid-19’la mücadelede görev yapan sağlık çalışanlarının Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri doğrultusunda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla otobüs, metro ve ANKARAY’dan 30 Haziran’a kadar ücretsiz yararlanabildiği anımsatıldı.

Kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabına ilişkin 27 Haziran’da yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesiyle ülke genelinde uygulanan kısıtlamaların büyük bölümümün kaldırıldığını belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte yaklaşık 15 aydır devam eden sağlık çalışanlarımızın toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak yararlanma hakkı, 1 Temmuz 2021 itibarıyla sona ermiştir. Kuruluşumuz, kanun, yasa ve yönetmeliklere uygun olarak toplu taşıma hizmeti sunmakla yükümlüdür.

Toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak gruplar, ilgili kanun, yönetmelik ve kararlarla belirlenmiş olup bu gruplar arasında sağlık personeli yer almamaktadır. Fedakarca çalışan, hayatlarını ortaya koyan, göz bebeğimiz sağlık çalışanlarımıza ilişkin ilgili mevzuatta herhangi bir düzenleme yapılması veya ücretsiz yararlanma hakkının yeni bir kararla uzatılması halinde, konuyla ilgili bilgilendirme ivedilikle yapılacaktır."

AA

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