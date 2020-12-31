Türkiye Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma süresi 6 ay uzatıldı

Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma süresi 6 ay uzatıldı

Türkiye

Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma süresi 6 ay uzatıldı

Sağlık çalışanlarının bugün sona eren toplu taşımadan ücretsiz yararlanma süresi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldı.

31 Aralık 2020, Perşembe 10:08 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 31.12.2020 ( bugün ) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin ücretsiz ulaşım ve kamuya ait sosyal tesislerden yararlanma hakkı 6 ay uzatıldı.

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30 Haziran 2021'e kadar ücretsiz yararlanacak 

Karar kapsamında, sağlık personeli, ilgili belediye tarafından karar verilmesi şartıyla, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden; Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden 30 Haziran 2021 tarihine kadar ücretsiz yararlanabilecek.

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