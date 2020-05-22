Sağlık çalışanlarının yanında oldular
Sağlık çalışanlarımız, içinde bulunduğumuz olağanüstü pandemi koşullarında, her gün her saat insanüstü çabalarla mücadele etmeye devam ediyor. Cildin kendisinden ilham alan NAOS, son dönemde temizleyici ve dezenfektan kullanımı kaynaklı yoğun cilt kuruluğuna maruz kalan sağlık çalışanlarımızın binlerce Bioderma Atoderm ürünüyle yanında yer alıyor.
22 Mayıs 2020, Cuma 15:05 Son Güncelleme:
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NAOS çatısı altında yer alan Bioderma, Türkiye’deki tüm karantina hastanelerinin Yoğun Bakım ve Dermatoloji üniteleri ve aynı zamanda korona virüs salgını sürecinde fedakârca hizmet veren Türkiye’de bulunan tüm* eczanelere yoğun cilt kuruluğuna özel formüle edilmiş Atoderm ürünleriyle destek oluyor.
Bioderma olarak, sağlık çalışanlarımızı ve onların temizleyici ve dezenfektan kullanımı kaynaklı cilt kuruluğuna maruz kalmalarını çok önemsiyoruz. Bu süreçte ciltlerinin koruyucu bariyerinin onarılmasına yardımcı ürünlerimizle, bir nebze de olsa katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Tüm kalbimiz ve desteğimizle onların yanında olmaya da devam edeceğiz.
NAOS ailesi (Bioderma, Institut Esthederm, Etat Pur) olarak sağlık çalışanlarımıza bu süreçte gösterdikleri özveri ve emekleri için bir kez daha sonsuz teşekkürlerimizi sunuyor, sağlık ve mutluluk dolu günler diliyoruz.