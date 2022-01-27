Sağlık, doğum ve eğitim için 259 milyon liralık yardım
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ocak ayına ilişkin üç nakdi sosyal destek programıyla ihtiyaç sahiplerine yaklaşık 259 milyon liralık ödeme yapılacağını açıkladı.
27 Ocak 2022, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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Yanık, ‘şartlı eğitim’, ‘şartlı sağlık’ ve ‘çoklu doğum’ yardımları kapsamında yapılan sosyal destek ödemelerinin hesaplara yatmaya başladığını ve 28 Ocak (yarın) itibarıyla da tamamlanacağını söyledi.
1416 GELİR ŞARTI VAR
ÇOKLU DOĞUM: Muhtaç ailelere ikiz, üçüz gibi çoklu doğum sonrasında 0-24 ay arası çocukların bakımı için çocuk başına 150 lira ödeme yapılıyor. Ödemeler 2 ayda bir yatırılıyor. Yardım en fazla 24 ay (2 yıl) sürüyor. Hanedeki kişi başına gelir şartı, 2022 yılı için 1.416 lira oldu.
NE KADAR VERİLİYOR?
ŞARTLI EĞİTİM: Ödeme tutarı, ilkokula giden kız çocukları için aylık 50 lira, erkek çocukları için 45 lira. Ortaöğretimde ise erkek öğrenciye aylık 55 lira, kız öğrenciye aylık 75 lira ödeniyor. Ödemeler 2 aylık olarak PTT hesaplarına yatıyor. Yardım için ailenin sosyal güvencesinin olmaması gerekiyor.
ŞARTLI SAĞLIK: 0-6 yaş arasında çocuğu olan ihtiyaç sahibi ailelere, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği zamanlarda sağlık kontrollerini yaptırmaları kaydıyla düzenli nakdi yardım yapılıyor. 0-6 yaş arası çocuklara, kız veya erkek fark etmeksizin aylık 45 lira (en fazla 72 ay), gebe kadınlara (en fazla 9 ay), lohusa kadınlara (en fazla 2 ay) aylık 45 lira ve hastanede doğum gerçekleştiren kadınlara bir kereye mahsus olmak üzere 100 lira tutarında destek veriliyor.