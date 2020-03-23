Türkiye Sağlık ekiplerinden kaçan arkadaşını ihbar ettiler

Sağlık ekiplerinden kaçan arkadaşını ihbar ettiler

Türkiye

Sağlık ekiplerinden kaçan arkadaşını ihbar ettiler

Sivas'ta ilginç bir olay yaşandı. Arkadaşlarının 'yüksek ateşi var' diye ihbar ettiği ve sağlık ekiplerinden kaçan genç, bekçi tarafından telefonla ikna edildi.

23 Mart 2020, Pazartesi 22:51 Son Güncelleme:
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Sivas’ta bir grup genç 112’yi arayarak, geçtiğimiz günlerde Kıbrıs’tan Sivas’a gelen misafirler ile temas eden bir arkadaşlarının yüksek ateşi olduğu ihbarında bulundu. Arkadaşlarının ısrarına rağmen hastaneye gitmeyen genç, polis ve 112 ekipleri tarafından sokak sokak arandı. Bulunamayan genç, bir bekçinin cep telefonu ile yaptığı görüntülü görüşme ile ikna edildi. Bulunduğu yerin adresini veren A.Ş. isimli genç, ambulansla alınarak hastaneye götürüldü.

SİVAS (İHA)
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