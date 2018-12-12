Sağlık görevlilerini asfalta uzanarak bekledi!

Adana’nın Kozan ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

12 Aralık 2018, Çarşamba 11:28
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Sağlık görevlilerini asfalta uzanarak bekledi!

Adana Caddesi'nde meydana gelen kazada, İbrahim Özdemir'in (19) kullandığı 01 Y 3628 plakalı motosiklet, sokaktan çıkan Nami Kılınçlı (63) yönetimindeki 38 D 1065 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü yolun ortasına savruldu. 

ASFALTIN ORTASINDA TEK BAŞINA BEKLEDİ

Kaza sonrası olay yerine çağırılan sağlık görevlileri yaralı motosiklet sürücüsüne müdahale ederek hastaneye kaldırdı. Yaralının ciddi bir sağlık problemi olmadığı da belirtilirken, ambulansı asfaltın ortasında tek başına beklemesi dikkatlerden kaçmadı


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