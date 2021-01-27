Dünya Sağlık görevlisi corona virüs aşılarının çalınmasına yardım etmekten tutuklandı
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Sağlık görevlisi corona virüs aşılarının çalınmasına yardım etmekten tutuklandı

Dünya

Sağlık görevlisi corona virüs aşılarının çalınmasına yardım etmekten tutuklandı

ABD'de yılın sağlık görevlisi olarak seçilen Joshua Colon'un corona virüs aşılarının çalınmasında payı olduğu ortaya çıktı.

27 Ocak 2021, Çarşamba 17:10 Son Güncelleme:
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinin Polk County Belediyesi'nde 2020'de "Yılın Sağlık Görevlisi" seçilen 31 yaşındaki Joshua Colon'un amirinin her biri 10 dozluk üç şişe Moderna aşısını çalmasını örtbas ettiği gerekçesiyle 25 Ocak'ta tutuklandı. Colon, evrakta sahtecilik yaptığını kabul ederek kefaletle serbest bırakıldı. Colon sahtecilik, dolandırıcılık ve görevini kötüye kullanma suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı.

Yerel medyaya konuşan Polk County Şerifi Grady Judd yaptığı açıklamada, aşıların Colon'a 6 Ocak'ta, aşılanma sırasındaki ilk kişilere yapılması için teslim edildiğini söyledi. Vardiyasının sonunda doldurduğu aşı formlarında tutarsızlıklar tespit edildikten sonra soruşturma başlatıldı. Öte yandan, Amerika’nın Wisconsin eyaletinde bir eczacı 500 dozdan fazla korona aşısını kasten etkisiz hale getirdiği şüphesiyle tutuklanmıştı.

DHA


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