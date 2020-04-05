Türkiye Sağlık İlçe Müdürünün corona virüs testi pozitif çıktı

Sağlık İlçe Müdürünün corona virüs testi pozitif çıktı

Türkiye

Sağlık İlçe Müdürünün corona virüs testi pozitif çıktı

Eskişehir Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Teyfik Duman’ın corona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

05 Nisan 2020, Pazar 00:13 Son Güncelleme:
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Eskişehir Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Teyfik Duman, görülen belirtilen üzerine korona virüs (Covid-19) testi yaptırdı. Yapılan test sonucu pozitif çıkınca Duman, hastanede karantina altına alındı. Bunun yanı sıra Duman’ın bu süreç içerisinde görüştüğü kişilere de test yapılacağı öğrenildi.

İHA

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