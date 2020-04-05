Sağlık İlçe Müdürünün corona virüs testi pozitif çıktı
Eskişehir Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Teyfik Duman’ın corona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
05 Nisan 2020, Pazar 00:13 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Eskişehir Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Teyfik Duman, görülen belirtilen üzerine korona virüs (Covid-19) testi yaptırdı. Yapılan test sonucu pozitif çıkınca Duman, hastanede karantina altına alındı. Bunun yanı sıra Duman’ın bu süreç içerisinde görüştüğü kişilere de test yapılacağı öğrenildi.
İHA
BUNLARI DA OKUYUN