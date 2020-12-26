Sağlık küpü avokado

Protein, demir, bakır, potasyum, fosfor ve magnezyum içeriğiyle adeta bir sağlık küpü olan avokado, Antalya’nın doğası ve ikliminin tarıma elverişli ilçesi Alanya’daki bahçelerde yetişiyor. Firma, tüketiciyle arasına aracı koymadan, taze ve organik ürünleri tek tuşla bahçeden kapıya ulaştırmayı hedefliyor. Avokadocum firması, ürünlerinin eski usullerle GDO’suz, hormonsuz, doğadan alınan gübrelerle, Akdeniz’in tertemiz dağ sularıyla beslenip büyüdüğünün altını çiziyor.