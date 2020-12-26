Ekonomi Sağlık küpü avokado

Sağlık küpü avokado

Ekonomi

Sağlık küpü avokado

A, B, C, E ve K vitaminleri açısından oldukça zengin bir meyve olan avokado, Avokadocum markası altında en taze haliyle tüketiciyle buluşuyor.

26 Aralık 2020, Cumartesi 19:19 Son Güncelleme:
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Protein, demir, bakır, potasyum, fosfor ve magnezyum içeriğiyle adeta bir sağlık küpü olan avokado, Antalya’nın doğası ve ikliminin tarıma elverişli ilçesi Alanya’daki bahçelerde yetişiyor. Firma, tüketiciyle arasına aracı koymadan, taze ve organik ürünleri tek tuşla bahçeden kapıya ulaştırmayı hedefliyor. Avokadocum firması, ürünlerinin eski usullerle GDO’suz, hormonsuz, doğadan alınan gübrelerle, Akdeniz’in tertemiz dağ sularıyla beslenip büyüdüğünün altını çiziyor.

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