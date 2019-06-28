Sağlık nedeniyle erken emeklilik

Malulen emekli olabilmek için gerekli ilk ve en önemli şart, çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp olduğuna dair sağlık kurulu raporu. Bu raporun alınabilmesi için kişilerin bulundukları il veya ilçedeki SGK merkezlerine başvurmaları ve yetkili hastanelere sevk edilmeleri gerekiyor. Yani SGK’nın sevki şart. Her engelli, malul sayılmıyor çünkü burada belirleyici olan işgücü kaybının yüzde 60 ve yukarı olması.

10 YILLIK SİGORTA

Bir de malulen emekli olabilmek için çalışma gücü kaybında dikkate alınan rahatsızlıkların ilk kez sigortalı olunan tarihten sonra başlamış olması gerekiyor. Kişi, çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp olduğunu belgelese bile, en az 1800 gün prim ödemesi lazım. Malul kişinin en az 10 yıl sigortalı olması da aranan diğer bir şart.

5 YILLIK PRİMLE

Malul kişi eğer başka birisinin sürekli bakımına muhtaç durumda ise 10 yıldır sigortalı olma koşuluna tabi olmaksızın malullük aylığı alabilir. Ancak sağlık kurulu raporunda bu yönde bir ibare bulunmuyorsa, bu durumda sigortalının malul sayılabilmesi için hem 5 yıl ödenmiş priminin olması hem de en az 10 yıldır sigortalı olması gerekir.

KANSER HASTALARINA

Malulen emeklilik şartlarında yapılan değişikliklerle kanser hastalarına 18 ay malullük maaşı ödeniyor. Süre, hastalığına göre 24 aya kadar çıkıyor. Kanser türüne göre değişmekle birlikte, malullük aylığı almak için gerekli prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık şartlarını sağlayan kanser hastalarına, teşhisten itibaren 1 yıl içinde başvurmaları şartıyla sağlık kurulu raporu aranmadan malullük aylığı bağlanıyor. 18 ay sonra duruma göre aylık alıp almayacağına karar veriliyor.

GERİDE KALANI DA İSTEYEBİLİR

Malulen emeklilik işlemleri 5-6 ayı bulabiliyor. Bu sürede malul vefat ederse mirasçısı hakediş tarihinden itibaren parayı alabiliyor. Mirasçıya ödeme, vefat eden malulle ilgili rapor çıktıktan sonra yapılıyor. Bağkurlu’ların malul aylığı bağlatabilmesi için SGK’ya prim borcu bulunmaması gerekiyor.

ORGAN NAKLİNDEMUAYENE TEKRARI

Organ nakli (böbrek, karaciğer, akciğer, kalp gibi) olanlar da malul sayılıyor. SGK, hangi organ nakli veya sağlık sorunu sonucunda malul olunacağını tahmin edebiliyor. Bu nedenle malulen emekli olan kişiye ‘2 yıl sonra muayeneye gel’ diyebiliyor. Bu muayene işgücü kaybı yüzde 60’ın altında tespit edilirse maaş kesiliyor.