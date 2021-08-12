Sağlık ocaklarında koronavirüs testi yapılıyor mu? Aile hekimleri covid testi yapıyor mu? soruları pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Bilindiği üzere sağlık ocaklarında aile hekimleri vatandaşların sağlık ile ilgili başvurularında pek çok işlem yapma yetkisine sahip. Ancak konu koronavirüs testi olunca pek çok kişi bu konuda tereddüt yaşıyor…

SAĞLIK OCAKLARINDA KORONAVİRÜS TESTİ YAPILIYOR MU?

Koronavirüs testi Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen hastanelerde, semptom gösteren vatandaşlara yapılmaktadır. Yani, eğer bir kişi Covid-19 belirtisi yaşamıyorsa, nerede olursa olsun o kişiye Korona testi yapılmıyor.

Diğer yandan Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen hastanelere ve sağlık kurumlarına Covid 19 test kitleri gönderilmektedir. Eski adı ile sağlık ocağı olarak bilinen Aile Sağlığı Merkezlerinde de koronavirüs testinin yapılıp yapılmayacağı o merkezde test kiti olup olmamasına bağlıdır.

Hangi sağlık ocağında koronavirüs test kiti olduğuna dair de bir liste şu an için mevcut değil. Bu nedenle kişi aile hekiminin bulunduğu sağlık ocağını arayarak veya giderek koronavirüs testi yapılıp yapılmadığını öğrenebilir.

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