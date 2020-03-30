Sağlık sigortası seçmenin kolay yolu
En iyi sağlık sigortasını seçmek çoğu zaman karmaşık ve zorlu bir süreç. 30 yıldır sigorta sektörünün öncülerinden olan ve Genç Sigorta Brokerliği bünyesinde yer alan tamamlayicisaglik.com; online sağlık sigortası karşılaştırma hizmeti vererek hem kendiniz hem aileniz için en doğru sağlık sigortasını seçmenize yardımcı oluyor.
30 Mart 2020, Pazartesi 12:24 Son Güncelleme:
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Sağlık sigortası yaptırmak denince akla; sigorta kapsamları arasındaki farklar, muafiyetler, katılım payları, primler ve uzun sözleşmeler gibi teknik ve anlaşılması zor konular gelir. Pek çok kişi bu sebeplerden dolayı sağlık sigortası seçerken oldukça zorlanır. "Hangi sigorta en kapsamlısı, en uygun primle en kapsamlı teminatları nasıl alabilirim?" gibi sorular sizin de kafanızı kurcalıyorsa aradığınız destek tamamlayicisaglik.com’da.
3 soruyu yanıtlayarak ücretsiz birçok hizmetten yararlanmaya ve piyasadaki tüm sağlık sigortalarının; teminat limitlerini, anlaşmalı hastanelerini ve fiyatlarını inceleyebilirsiniz. Kendiniz ve aileniz için en uygun sigortayı bulabilmeniz için filtreleme yaparak ekranı kendinize göre kişiselleştirebilirsiniz. Son olarak en beğendiğiniz ürüne başvuru yaparak özel tekliflerin hazırlanmasını isteyebilirsiniz.
Ekibin sigorta danışmanları, sağlık sigortası seçiminiz ve poliçe kullanımınız süresince ücretsiz destek de sunuyor. Sağlık sigortanızı kullanırken yaşadığınız bir aksaklık olduğunda da sigorta danışmanları sigorta şirketi ile iletişime geçip probleminizi çözmeye çalışıyor.