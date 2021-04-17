Sağlık Sohbetleri’nde beslenmenin bilimi konuşuluyor

Elif Tümen’in sunuculuğunda gerçekleşen Sağlık Sohbetleri “Klinik Beslenme” Özel Programı’nın 17 Nisan Cumartesi günü yayınlanacak bölümünde, Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. ESRA KAYTAN SAĞLAM ve Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. MÜGE AKMANSU, radyasyon onkolojisi tedavisini, bu tedaviyi gören hastalarda beslenme değerlendirmesinin önemini ve beslenmenin tedavi başarısı ile hastaların hayat kalitesi üzerindeki etkisini anlatıyor.

MarlinPlus Sağlık ve Teknoloji A.Ş. yapımcılığında hazırlanan Sağlık Sohbetleri, her cumartesi günü cnnturk.com, hurriyet.com.tr, milliyet.com.tr ve posta.com.tr’de yayında!





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