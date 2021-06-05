Sağlık Sohbetleri’nde bu hafta kanser ve beslenme ilişkisi konuşuluyor
Cnnturk.com’da ekrana gelen Sağlık Sohbetleri’nde her hafta uzman konuklar, bilimsel araştırmalar ışığında, sağlıkla ilgili son gelişmeleri, farklı hastalıkları ve bu hastalıklara yönelik klinik beslenme tedavilerinin önemini tartışmaya devam ediyor.
05 Haziran 2021, Cumartesi 09:48 Son Güncelleme:
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Elif Tümen’in sunuculuğunda gerçekleşen Sağlık Sohbetleri “Klinik Beslenme” Özel Programı’nın 5 Haziran Cumartesi günü yayınlanacak bölümünde, Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Tuğba Yavuzşen ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Feyyaz Özdemir kanser hastalığı ve beslenme arasında nasıl bir ilişki olduğunu, erken tanının önemini ve kansere karşı nasıl beslenilmesi gerektiğini anlatacak.
MarlinPlus Sağlık ve Teknoloji A.Ş. yapımcılığında hazırlanan Sağlık Sohbetleri, her cumartesi günü cnnturk.com, hurriyet.com.tr, milliyet.com.tr ve posta.com.tr’de yayında!
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