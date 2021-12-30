Sağlık turizmi nereye gidiyor?

Turizminin bir bileşeni olan medikal turizm, dünya genelinde sağlık hizmetlerine ulaşımı ve ekonomik gelirin artmasını teşvik ediyor. Önümüzdeki yıllarda özellikle ekonomiye olan katkısının en az iki kat artması bekleniyor.

IstaDental Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, kurucusu Emre Alkan sağlık turizminin nereye gittiğini anlattı.

Sağlıkta küresel dönüşüm, sağlık turizminin kapılarını açıyor!

Medikal turizm, insanların tıbbi tedavi almak için başka bir ülkeye seyahat etmesiyle oluşmaktadır. Daha kaliteli ve ucuz tıbbi bakım alabilmek için insanlar dünyanın diğer ucuna seyahet etmeye başlamışlardır. Bu küresel dönüşüm Türkiye’yi cazibe merkezi yapmıştır.

Sağlık turizmi daha kapsamlıdır

Sağlık turizmi, medikal turizm dışında, koruyucu ve rehabilite edici bakım için başka ülkelere seyahat eden insanları ifade eder. Aslında, sağlıklı yaşam girişimleri de dahil olmak üzere tüm proaktif ve reaktif sağlık hizmetleri sağlık turizminin bir parçasıdır.

Sağlık turizminin çok sayıda önemli gücü var

Belirli bir soruna en iyi sağlık hizmeti çözümü, genellikle en yakındaki yerel tıp merkezinizde veya sağlık sisteminizde bulunmaz. Bu etkenlerden biri de maliyettir. Karşılaştırılabilir tedavileri daha düşük maliyetlerle alma yeteneği, bazı insanları seyahat etmeye teşvik edebilir. Diğer bir önemli etken de, en son teknoloji tıbbi tedavileri almak için bazen seyahat etmenin gerekli olmasıdır.

Dental turizm yükselişte

Sağlık turizminin bir bileşeni olan dental turizm de, diş sağlığının genel sağlığa etkileri üzerine artan bilinçle yükselişe geçmektedir. Sağlık turizminde en iyi hedef, en iyi yüksek teknolojili bakıma erişmek değil, kalp krizi veya kanser gibi ciddi bir tıbbi sorunu asla yaşamamak haline geldi. Bugün bu riski azaltmak için kişisel riskleri önleme ile birleştiren planlar oluşturuluyor. Günümüzde, kalıtsal hastalık riskinin nerede yatabileceğini öğrenmek için bir bireyin genomuna kadar inilebiliyor. Ardından ciddi hastalıkları önlemek için tam kapsamlı bir plan oluşturularak genetik yaşlanma ya da yaşam tarzından edinilen riskler en aza indirilebiliyor.

Günümüzde birçok ülke, önemli sayıda tıbbi kurum ve uygulayıcı, sağlık turizminde yaşanan patlamadan yararlanmaya çalışmaktadır. Türkiye’deki profesyonel tedavi ve birinci sınıf hizmet sunabilen sağlık tesisleri ve klinikler, bu ortamda potansiyel olarak avantajlı durumdadır.

Sağlık turizminde Türkiye oldukça cazibeli ve öncelikli ülkelerden biri durumdadır. Bu özelliğini de her geçen yıl daha da artıracaktır.

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