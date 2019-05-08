Sağlık turizmine 'Küba' dopingi

İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi, Küba Onkoloji Enstitüsü ile yaptığı işbirliği kapsamında, Küba’ya gitmeyi düşünen Türk ve yabancı hastaları Türkiye’de ağırlamaya hazırlanıyor.

MUAYENE BAŞLADI

İşbirliğiyle birlikte Kübalı onkologların Okan Üniversitesi Hastanesi’nde görev almaya başladığını belirten İstanbul Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan, “Şu ana kadar Kübalı onkologlara 2 bin hasta başvurdu. 200 hastayı muayane ettiler. Bu işbirliğiyle Türk hekimlerimiz Küba’daki kanser araştırmalarına katılacak. Tıp fakültesi öğrencilerimiz de Küba’daki araştırmaları yerinde görebilecek” dedi.

DÖVİZ GETİRECEK

İşbirliği kapsamında Okan Üniversitesi Hastanesi’nde Küba Onkoloji Enstitüsü Merkezi kuracaklarını da belirten Bekir Okan, “Kanser hastalarının son çare olarak gittiği Küba’nın sağlık hizmetini İstanbul’a hastanemize taşıyacağız. Bu sayede Asya’dan, Avrupa’dan, Ortadoğu’dan hastalar gelecek. Ülkemize döviz getirerek sağlık turizmine katkı sağlayacağız” dedi.

PATENTİNİ ALACAK

Merkezin kurulmasıyla ilgili çalışmalar için Türkiye’ye gelen Küba Onkoloji Enstitüsü Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Lorenzo Angulo Anasagasti, “Küba’da yaptığımız 17 çalışmayı Türkiye’ye getirdim. Çalışmalarımızın büyük kısmı ürüne dönecek. Özellikle cilt kanseri konusunda önemli yeni tedavi çalışmaları var. Biz de bunların patentini alacağız” diye konuştu.

Hülya ÇAYLAK/ POSTA