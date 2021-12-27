SAĞLIK VE İYİLİKLE GEL 2022

JÜPİTER BALIK BURCUNDA

2021’de 14 Mayıs-29 Temmuz arasında kısa bir süre de olsa Jüpiter’in tüm iyicilliğini Balık burcunda deneyimleme fırsatı bulmuştuk. Tabii büyük bölümünde retro hareketteydi. Şimdi 29 Aralık 2021-11 Mayıs 2022 ve 29 Ekim-21 Aralık 2022 tarihleri arasında tüm şans ve fırsatlarını tekrar Balık burcunda dağıtmak üzere geliyor. Son iki yıldır Satürn’ün komutları altında Oğlak ve Kova transitlerini tamamladıktan sonra, yönettiği Balık burcunda tüm ihtişamını göstermeye hazırlanıyor. Jüpiter, gökyüzünün en büyük iyicil gezegenidir. Bulunduğu burca şans, fırsat, merhamet, empati ve sevgi getirir. Bu yılın şanslı burcu Balık ama hepimiz haritalarımızda Balık burcunun bulunduğu ev konularında bu fırsatlardan payımıza düşeni alacağız. Bu bağlamda 2022’nin ilk aylarında -özellikle Nisan- Balık burcunda gerçekleşecek gezegen toplaşması dikkat çekiyor. Venüs, Mars, Jüpiter, Neptün hatta 2-3 günlüğüne Ay’ın da katılmasıyla Balık enerjisi tavan yapacak. Daha küçük iyicil olan Venüs’ün hem Neptün hem de Jüpiter’le kavuşumu yaratacağı güç birliği açısından 2022’ye damga vuracak.

MERKÜR KOVA BURCUNDA

Yeni yılın ikinci günü Merkür’ün Kova burcuna geçmesiyle iletişim şeklimiz daha farklı, orijinal bir şekille harmanlanabilir. Hümanist düşünce ve toplumsal kavramlar dikkatimizi çekerken odak noktamız mantıksal kararlardan yana ağı basabilir. Venüs’ün de retro harekette olması ikili ilişkilerde iletişime dikkat etmek gerektiğinin altını çiziyor. Ocak ayında senenin ilk Merkür retrosunu da deneyimleyeceğiz. 10 derece Kova burcunda 16 Ocak’ta başlayacak Merkür retrosu, 26 Ocak’ta Oğlak burcuna gerileyecek ve 24 derece Oğlak burcunda 5 Şubat tarihinde tamamlanacak. Merkür 15 Şubat-10 Mart arasında yarım kalan Kova transitini tamamlayacak.

OĞLAK BURCUNDA 2022’NİN İLK YENİAY’I

2 Ocak Pazar akşamı saat 21.33’de, 12 derece Oğlak burcunda senenin ilk yeniayını deneyimleyeceğiz. Yeniaylar yeni plan ve projeleri planlayacağımız, tohumlarını atacağımız tarihlerdir. Oğlak burcu da disiplini, sorumluluğu, plan ve programı, gerçekçi olmayı anlatır. Bu yeniaydan sonra, tüm 2022’yi kapsayacak, ayakları yere sağlam basan, gerçekleştirilebilir ama pratik planlar yapmak için son derece uygun zamanda olacağız. Yeni yılımızı planlamak, istek ve hedeflerimizi çizmek veya göz önüne getirmek hedeflerimize ulaşmak için yardımcı olabilir.

VEDA ZAMANI

1,5 yıldır her Pazar’ımızı beraber geçirdiğimiz Astroloji Okulu Dergimizde son yazımın sonuna geldik. Bu süreçte göksel olayların kadersel etkilerini beraberce göğüslemeye çalıştık. Aşk’ta zorlandık. Merkür retrosuna kızdık J Astrolojinin bu muhteşem dilini beraberce tercüme ettiğimiz için mutluyum. Yeniden görüşünceye kadar gözünüz hep yukarıda olsun!

2022’nin hayatlarınıza sağlık, mutluluk, şans ve fırsatlarla gelmesi dileklerimle...

Yeni yılınız kutlu olsun!