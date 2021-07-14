İBB Meclisi Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantısında komisyonlardan gelen 112 madde görüşülerek karara bağlandı.

Oy birliği ile kabul edildi

AK Parti ve MHP tarafından verilen ve komisyondan geçen sağlık çalışanlarının İSPARK AŞ.'ye ait otoparklardan 2021 yılı sonuna kadar ücretsiz yararlanmasını içeren teklif mecliste görüşüldü.

Madde üzerine söz alan CHP'li meclis üyesi Melendiz Dalyan İzgi, normalleşme sürecinin başlamasıyla ücretsiz otopark uygulamasına devam edilmesinin kamu zararına yol açacağını savunarak teklife karşı çıktı.

AK Partili Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar ise İBB'nin 1 Temmuz itibarıyla sağlıkçılara yönelik ücretsiz uygulamalara son vereceğini açıklamasının ardından sağlık çalışanlarının kendilerine ulaşarak talepte bulunduğunu söyledi.

Daha önceki uygulamaların da belediye yönetimi tarafından değil meclis kararlarıyla yapıldığını vurgulayan Kaynar, salgının bittiği yönündeki savunmanın da samimi olmadığını ifade etti. Kaynar, buna delil olarak da gündem maddeleri arasında yer alan salgın dolayısıyla deniz taşımacılığına sübvanse edilmesi talebini gösterdi.

Gündem maddesi, CHP ve İYİ Parti'nin ret oyuna karşın oy çokluğu ile komisyondan geldiği gibi kabul edildi.

Yine Cumhur İttifakı tarafından pazartesi günü gerçekleştirilen meclis toplantısında gündeme alınan toplu taşıma yapan minibüslerin 31 Aralık 2021'e kadar İSPARK durakları ve gece parklanmalarından ücretsiz yararlanması ve 1 Ocak 2020 ila 12 Temmuz 2021 tarihleri arasındaki borçlarının silinmesine ilişkin teklif de mecliste tartışıldı.

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, 2020 yılı ile ilgili kısmın İSPARK'ı sıkıntıya sokacağını savunarak maddeden bu kısmın çıkartılarak yeniden düzenlenmesini talep etti.

Yapılan müzakerelerin ardından komisyon raporundan 2020 yılı çıkartılarak yeniden düzenlendi. Madde oy birliği ile kabul edildi.

Meclis'e iade edilen maddeler bu kez oy birliği ile geçti

Geçen ay gerçekleştirilen meclis toplantısında reddedilen ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yeniden görüşülmek üzere iade edilen 172 otobüsün işletme yetkisinin uzatılması, İstanbul Ulaşım AŞ bünyesinde hizmet veren taşımacıların hakkediş hesaplamaları ve Özel Taşımacılık İşletme Sistemine ilişkin maddeler ısrar kararı olarak mecliste kabul edildi.

Yine İBB Meclisi haziran ayı oturumlarında kabul edilen ancak Belediye Başkanı İmamoğlu tarafından meclise iade edilen Yatırım ve Proje İzleme Araştırma Komisyonu kurulması, deniz salyasına ilişkin Çevre Yenilebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyonunun inceleme ve araştırma komisyonu olarak görevlendirilmesi ile İstanbul'un trafik sorunlarına ilişkin Ulaşım ve Trafik Komisyonunun 6 ay süreli inceleme ve araştırma komisyonu olarak görevlendirilmesi kararları gündeme geldi.

Maddeler, meclisten bu kez oy birliği ile kabul edildi

Mecliste ayrıca, Eyüpsultan, Pendik, Şişli ve Kağıthane, Ataşehir, Kadıköy ve Tuzla'daki mülkiyeti İBB'ye ait taşınmazların satışını içeren teklifler ile İETT Genel Müdürlüğü'nün 100 milyon TL iç borçlanma talebi oy birliği ile kabul edilerek meclisten geçti.

İETT Genel Müdürlüğü 2020 Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Bilançosu ise 222 oyla kabul edildi.

AA