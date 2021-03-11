Beden Sağlığı Sağlıkçıların yüzde 30'una virüs bulaştı

Sağlıkçıların yüzde 30'una virüs bulaştı

Beden Sağlığı

Sağlıkçıların yüzde 30'una virüs bulaştı

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, 3bin 718 sağlıkçının katılımıyla yapılan ‘COVID-19 ile Mücadele Sürecinde Sağlık Çalışanları Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı.

11 Mart 2021, Perşembe 11:16 Son Güncelleme:
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Açıklamada şu bilgiler yer aldı: 

● Araştırmaya katılanların yüzde 30’u koronavirüse yakalanıp tedavi gördüğünü söyledi. 


İSTİFAYI DÜŞÜNÜYORLAR


● Ağır çalışma koşulları sağlıkçıların aile ve sosyal hayatlarını olumsuz etkiledi. 

Sağlık çalışanlarının yüzde 97.7’si çok yorulduğunu, yüzde 81.4’ü uykusuz kaldığını söyledi. 

● Yüzde 75’i önceki yıllara oranla diğer memurlardan daha düşük ücret alıyor. 

● Yüzde 27’si istifayı düşünüyor.

Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.
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