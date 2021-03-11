Açıklamada şu bilgiler yer aldı:

● Araştırmaya katılanların yüzde 30’u koronavirüse yakalanıp tedavi gördüğünü söyledi.





İSTİFAYI DÜŞÜNÜYORLAR





● Ağır çalışma koşulları sağlıkçıların aile ve sosyal hayatlarını olumsuz etkiledi.

● Sağlık çalışanlarının yüzde 97.7’si çok yorulduğunu, yüzde 81.4’ü uykusuz kaldığını söyledi.

● Yüzde 75’i önceki yıllara oranla diğer memurlardan daha düşük ücret alıyor.

● Yüzde 27’si istifayı düşünüyor.

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