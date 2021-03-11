Sağlıkçıların yüzde 30'una virüs bulaştı
Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, 3bin 718 sağlıkçının katılımıyla yapılan ‘COVID-19 ile Mücadele Sürecinde Sağlık Çalışanları Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı.
11 Mart 2021, Perşembe 11:16 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Açıklamada şu bilgiler yer aldı:
● Araştırmaya katılanların yüzde 30’u koronavirüse yakalanıp tedavi gördüğünü söyledi.
İSTİFAYI DÜŞÜNÜYORLAR
● Ağır çalışma koşulları sağlıkçıların aile ve sosyal hayatlarını olumsuz etkiledi.
● Sağlık çalışanlarının yüzde 97.7’si çok yorulduğunu, yüzde 81.4’ü uykusuz kaldığını söyledi.
● Yüzde 75’i önceki yıllara oranla diğer memurlardan daha düşük ücret alıyor.
● Yüzde 27’si istifayı düşünüyor.
Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.