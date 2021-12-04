2020 yılının mart ayından beri maddi ve manevi anlamda mücadele verdiğimiz koronavirüs, hala devam ediyor. Bu süreç içerisinde en çok emeği, en çok özveriyi sağlıkçılarımız harcadı. Bu dönemin dışında da her zaman onlara çok şey borçluyuz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlıkçıların maaşlarında iyileştirme yapılması için talimat verdi. İşte yeni maaşlar…

SAĞLIKÇILARA YAPILACAK ZAM TEKLİFİ MECLİS’TEN GEÇTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sağlıkçılara yapılan maaşları açıkladı. Buna göre pratisyen hekimlere 2 bin 500 lira, uzman hekimler ve diş hekimlerine 5 bin lira ek gösterge zammı öngören teklif Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yapılan yasal düzenlemeyle bütün sağlık personelinin ek ödemeleri genel bütçeye aktarıldı.

EK GÖSTERGENİN GEÇMESİNİN ARDINDAN YENİ MAAŞLAR NE OLDU?

Meclis’ten ek göstergenin geçmesinin ardından yeni rakamlar şöyle: Pratisyen hekimlerin ek göstergesi 13 binden 33 bine, uzman hekimler ile diş hekimlerinin ek göstergesi de 17 binden 40 bine çıkarıldı. Böylece emekli hekimlerin emekli aylıkları da yükselmiş oldu. Toplu sözleşme kapsamında doktor dışında tüm sağlık personeline 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere sabit ek ödemelerine yüzde 20 zam yapıldı.

EK ÖDEME PAYI YÜZDE 20 ARTIRILDI

2022-2023'ü kapsayan toplu sözleşme kapsamında doktorlar dışındaki çalışanların döner sermaye ek ödemeden aldıkları pay da yüzde 20 artırıldı. Bu artıştan, ebe, hemşire, sağlık memuru, laborant, anestezi, radyoloji, tıbbi sekreter gibi sağlık hizmetleri sınıfında çalışanlar ile tekniker, teknisyen, mühendis gibi teknik hizmetler sınıfında çalışanlar yararlanacak. Toplu sözleşme ile 400 bin sağlık çalışanının ek ödeme kadro unvan katsayısı ilavesi de yüzde 100 artırıldı.

NÖBET ÜCRETLERİ ARTTI

Acil serviste hizmet veren röntgen ve laboratuvar birimlerinde çalışanların nöbet ücretleri yüzde 50 yükseltildi. Resmi ve dini bayramlarda nöbet tutan her sağlık çalışanı, yüzde 25 artırımlı nöbet ücreti alacak. Resmi ve dini bayram tatilleri sebebiyle verilen genel idari izin günlerinde görev yapan sağlık çalışanlarına nöbet ücreti ödenecek.

Uzman ebe ve hemşirelerin, özel hizmet tazminatı ilaveleri yüzde 40 oranında artırıldı. Entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde tutulan nöbetlerin ücretleri yüzde 50 artırıldı. Geçici görevlendirilen diş hekimlerine, ek ödemesi yüksek olan kurumdan ödeme yapılacak. "Yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı" tanımındaki "yardımcı" ibaresinin kaldırılması için çalışma yapılacak.

MAAŞLAR NE KADAR OLDU?

Yapılan düzenlemeyle uzman ve pratisyen hekimlerin yeni yılda alacakları maaşlar şöyle olacak: Bu yıl (1/4) 9 bin 314 lira maaş alan uzman hekimin geliri 14 bin 314 lira olacak Bu yıl 7 bin 570 lira maaş alan pratisyen hekimin geliri 10 bin 70 lira olacak.

Emekli hekimlerin gelirine ilave olarak, uzman hekimler ve diş hekimlerine 17 bin maaş katsayısı ile 3 bin 56 lira tutarında ilave ödeme tutarı, ek göstergenin 40 bine çıkarılmasıyla 7 bin 191 lira olacak. Pratisyen hekimlere 13 bin katsayı ile 2 bin 337 lira tutarındaki ilave ödeme 22 bin katsayısı ile 5 bin 933 liraya çıktı. Toplam 25 yıllık hizmeti olan uzman doktor, emekli olduğunda (4 bin 912 + 7bin 91 lira) yaklaşık 12 bin 102 lira emekli aylığı alacak.