Sağlıklı Adımlar EBA ile Türkiye’nin her ilinde!

İçinde bulunduğu toplumlara, faaliyet alanları doğrultusunda katkı sağlamayı sorumluluğu olarak gören Nestlé’nin, en öncelikli taahhütlerinden biri “2030 yılına kadar küresel olarak 50 milyon çocuğun daha sağlıklı yaşamlar sürmesine yardımcı olmak.” Bu hedef doğrultusunda Şirket, dünya çapında yaklaşık 20 milyon çocuğa ulaşan “Nestlé for Healthier Kids” programını Türkiye’de T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü iş birliğinde sürdürüyor. 2012’den bu yana devam eden ve ülkemizde bugüne kadar binlerce öğrenciye ulaşan projede, fiziksel buluşmaların ve etkinliklerin kısıtlandığı pandemi döneminde çevrimiçi alandaki çalışmalara hız verildi.

“SAĞLIKLI BÜYÜYORUM” ÇİZGİ FİLMİ EBA ÜZERİNDEN İZLENEBİLİYOR

Pandemi sürecinin başında tüm içerikleri dijital ortama aktarılan Sağlıklı Adımlar, 2021 yılında iki yeni çizgi filminin yanı sıra yeni dijital oyununu çocuklarla buluşturdu. Online materyallerle zenginleştirilen projenin web sitesine Türkiye genelinden erişim sağlanabiliyor. Her geçen yıl daha fazla çocuğa dokunmayı hedefleyen projenin ilk çizgi filmi “Sağlıklı Büyüyorum”, Ekim ayı itibarıyla Eğitim ve Bilişim Ağı (EBA)’nın resmi internet sitesinde yayına alındı. Böylece Türkiye’nin 81 ilinden tüm öğrenciler, öğretmenler ve veliler, çizgi filmi EBA’nın resmi internet sitesi olan www.eba.gov.tr üzerinden izleyebiliyor. İçeriği, Çocuk Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu tarafından hazırlanan çizgi film dengeli ve sağlıklı beslenme, fiziksel aktivitenin önemi ve çevre hakkında öğretici bilgiler içeriyor. Ayrıca kişisel hijyenin önemine de dikkat çekiyor.

SAĞLIKLI ADIMLARI HER YIL GELİŞTİRİYORUZ

Sağlıklı Büyüyorum çizgi filminin EBA platformunda erişime açılmasıyla daha fazla çocuğun, dengeli ve sağlıklı beslenme konusunda bilinçlendirilmesine katkı sunduklarını ifade eden Nestlé Türkiye Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Zeynep Sungu, projeye ilişkin şunları söyledi: “Nestlé Türkiye olarak, bireyler ve aileler için fayda sağlamak amacıyla 86 ülkede uygulanan “Nestlé for Healthier Kids” programını 2012 yılında, küresel taahhütlerimizin itici gücü ve yerel tecrübelerimizle ülkemizdeki çocuklar için yerelleştirdik. Projeyi, çocukların dengeli beslenme, fiziksel aktivite ve hijyen konularındaki bilinç düzeyini artırmak ve faydalı alışkanlıklara sahip olmalarını desteklemek amacıyla hayata geçirdik. T.C. Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle sürdürdüğümüz projemiz eğitim alanındaki en uzun soluklu sosyal sorumluluk projeleri arasında yer alıyor. Sağlıklı Adımlar’da bugüne kadar 17 ilde, 172 okulda, 117 bin öğrenci, 234 bin veli ve 4 bin öğretmene ulaştık. Her geçen gün daha fazla çocuğa ve aileye ulaşmayı hedefliyoruz.

Projemizi, her dönemin değişen beklenti ve ihtiyaçlarına göre güncelliyor ve geliştiriyoruz. Farklı yaş gruplarının bilgi düzeyine hitap edecek şekilde tasarlanan çizgi filmlerimiz ve oyun içeriklerimizin etkisini, dijital olanaklarla büyüttük. Öte yandan bu alanda yaptığımız her bir yenilik, aldığımız her aksiyon çok güzel karşılıklar buluyor. Pandeminin ilk günlerinde içeriklerimizin dijital ortama aktarılmasının ardından web sitemize kayıtta yalnızca bir ayda %525 oranında artış yaşandı. Bu, olağanüstü bir teşekkürdü. Böylece, dijital alandaki çevikliğimizi güçlendirmeye karar verdik ve Ekim ayında Sağlıklı Büyüyorum çizgi filmini EBA üzerinden binlerce çocuklarla buluşturmayı başardık. Bu süreçte projeye olan katkıları ve büyük destekleri için Millî Eğitim Bakanlığımıza ve kıymetli idarecilerine çok teşekkür ediyoruz.

Bununla birlikte, yüz yüze eğitimlerin başlamasıyla 2021-2022 Eğitim Öğretim döneminde Sağlıklı Adımlar kapsamında gerçekleştirilen eğitici eğitimlerini, resim yarışmasını ve diğer proje uygulamalarını aktif olarak sürdüreceğiz” dedi.

DERSLER İÇİN KAYNAK İÇERİK

Sağlıklı Adımlar’ın dijital dönüşüm yolculuğunda önemli bir kilometre taşını geride bıraktıklarını söyleyen Zeynep Sungu; “Geçen yıl sitemizdeki içerikler ile çocukların deneyim alanını dijital yeniliklerle genişlettik. Bu yıl da EBA’nın online platformunda yer alarak sadece daha fazla öğrenciye ulaşmakla kalmadık, aynı zamanda öğretmenlerin dersleri işlerken kaynak olarak kullanabilecekleri bir içeriğe ulaşmalarını da sağladık. Oluşturduğumuz zincir etkisiyle dengeli beslenme konusunda çocuklarımızda oluşturduğumuz farkındalığı da artırdık” dedi.

