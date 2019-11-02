Sağlıklı bir cilt için tüketilmesi gereken besinler

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Bilimsel araştırmalara göre cilde iyi gelen dört besin maddesi bulunuyor. Bunlar; beta karoten, likopen, omega 3 yağ asitleri ve c vitamini. Bu besin maddelerini lezzetli yiyeceklerin birçoğunda bulabilirsiniz. Dolmalık biber, çilek, domates, balkabağı ve karpuz bunların başlıcaları. İşte cildinizi içten dışa beslemelerini sağlayacak adımlar.

Su

Su, cildimizi yenilemek için en önemli adımlardan biri. Su cilt için 3 kritik rol oynar:

Toksinleri temizler.

Su besin maddelerinin ve oksijenin tüm hücrelerimizde dolaşımını sağlar.

Cildi dolgunlaştırır ve sıkılaşmasına yardımcı olur.

Ne yemeliyiz?

Yüzünüz için yeni ve pahalı bir krem ​​almak yerine cildinize iyi gelecek şeyler yemeyi deneyin.

Besin bakımından zengin matcha, lahana, keten tohumu ve meyveler muhteşem bir cilt için önemli besinleri elde etmenin kolay bir yoludur.

Kahvaltı

Sabahları C vitamini bakımından zengin bir öğünle güne başlayın. Brokoli ve dolmalık biber ile hazırlanmış doyurucu bir omletin tadını çıkarın. Yanında dilimlenmiş kivi veya çilek ile öğününüzü arttırın. Bu meyveler ve sebzeler, kollajen onarımına yardımcı olan ve yaraların iyileşmesini sağlayan güçlü birer antioksidandır. Bu besinler cilt yapısını güçlendiren C vitamini açısından zengindir. Araştırmalara göre bu besinler zararlı serbest radikalleri ve iltihaplanmayı azaltıyor.

Öğle yemeği

Likopen, kırmızı meyvelere rengini veren bir antioksidandır. Araştırmalar, likopenin güneş hasarına karşı korunmaya ve cilt kanseri riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermektedir. Likopen bakımından zengin bir diyet ayrıca iltihabı azaltmaya yardımcı olabilir ve kırışıklıkların ana nedenlerinden biri olan kolajen yıkımını önleyebilir.

Gün ortasında yemeğiniz için karpuz ile domates içeren lezzetli bir beyaz peynir salatası hazırlayın.

Akşam yemeği

Akşam yemeği için, omega-3 açısından zengin somon balığı harika bir akşam menüsü olacaktır. baharatlı yeşil fasulye ve kahverengi pirinçten yapılmış cevizli pilav veya kinoa tüketebilirsiniz.

Tatlı

Kayısı ve mango ile hazırlayacağınız sağlıklı tatlı cildiniz içinde gerekli vitaminleri sağlayacaktır. Vanilyalı balkabağı pudingi ile balık, ceviz ve soya fasulyesinden alacağınız Omega-3 yağları cildin nemi muhafaza etmesine ve esnekliğini artırmasına yardımcı olabilir. Ayrıca, beta karoten bakımından zengin tatlı (balkabağı, kayısı ve mango sayesinde) cildin sarkmasını, kırışıklıkları ve hatta tıkanmış gözenekleri azaltmaya yardımcı olabilir. Size ve cildinize iyi gelen lezzetli ve doyurucu bir akşam yemeği yapın! Baharatlı soya fasulyesi tarifini ve tatlı vanilyalı puding tarifini deneyin.