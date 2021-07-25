Sağlıklı bir cilt için uzak durmanız gereken tek besin maddesi

Cilt sorunları, stres, makyajla uyumak ya da hormonal değişimler gibi birçok nedenden ortaya çıkabilir. Ancak akne gibi enfeksiyona bağlı cilt problemleri, yediğimiz besinler nedeniyle de ortaya çıkabilir. Sivilceye neden olduğunu düşündüğümüz ilk şey şüphesiz şeker. Ancak akneye neden olan daha az bilindik ama etkili bir besin daha var: Süt ürünleri... Yapılan araştırmalar, süt ürünlerinin insülin seviyemizi yükseltip sebum üreten hormonları artırdığını ve bunun bir sonucu olarak sivilcelerin meydana geldiğini ortaya çıkardı.

Araştırmaya göre ergenlerin yüzde 85'i sivilce sorunu yaşıyor ve süt tüketimini azaltmak işe yarıyor. Bu durum yetişkinler için de geçerli. Eğer sivilcelerinizin şekerden ya da süt ürünlerinden kaynaklandığını düşünüyorsanız, bunları tüketmeyi keserek kendinizi test edebilirsiniz.

Cildinizde herhangi bir belirti olmasa bile süt ürünleri baş ağrısı, insülin direnci, hafıza sorunları, burun tıkanıklığı, ruh hali değişimleri gibi birçok sistematik sorunlara neden olabiliyor.

SÜT ÜRÜNLERİ YERİNE BU GIDALARI TERCİH EDİN

Çocukluğumuzdan beri sütün vücut için çok önemli olduğunu duyuyoruz. Ancak sütte bulunan gıdaları kolaylıkla başka besinlerden de elde edebiliriz. Eğer süt tüketimini kesmeyi planlıyorsanız, kalsiyum açısından zengin besinlere odaklanmalısınız. Artık süt ürünlerinin alternatifi olabilecek birçok ürünü piyasada bulmak mümkün. Badem sütü, chia sütü, yulaf sütü gibi alternatif süt çeşitlerini tüketebilirsiniz.







