Sağlıklı bir cilt için yemeniz gereken 5 besin

Güneşe maruz kalmanın yanı sıra, cilt hasarı ve erken yaşlanmanın ana suçlusu, ileri glikasyon son ürünleri, yani AGE'ler olarak adlandırılan bir şeydir. Bu AGE'ler, yağ veya protein kan dolaşımımızdaki şekerle birleştiğinde oluşur. Bu da, diyetimizin yaşlanma süreciyle mücadelede ve vücudumuzun cildimizi korumasına yardımcı olan güçlü bir araç olabileceği anlamına gelir. Bu yüzden asla patates yemeyin demiyoruz. Yapılması gereken besleyici gıdaların iyi bir dengesini kurmaktır.

1-Tatlı patates kızartması

Patates kızartması lezzetli olabilir, ancak sağlıklı cilt söz konusu olduğunda kesinlikle iyi bir seçim değildir. Hem kızartılmış gıdalar hem de tuz uzun vadede vücut için zararlı olabilir. Yüksek sıcaklıklarda yağda kızartılmış gıdalar, yaşlanma sürecini hızlandırabilen ve ciltte hücresel hasara neden olabilecek serbest radikalleri harekete geçirir.

Normal patates kızartması yerine, fırında pişmiş tatlı patates kızartması tüketin. Tatlı patatesler, kolajen üretimine yardımcı olan yaşlanma karşıtı besinler bakımından zengindir.

2-Kümes hayvanları

Sosisli sandviç, domuz pastırması veya biberli gibi işlenmiş etler, genellikle çok yüksek miktarda sodyum, sülfit ve doymuş yağ içerir. Tüm bunların cildi kuruttuğu ve iltihaplanmaya neden olduğu gösterilmiştir. Izgara tavuk ve fırında hindi gibi besinler, kollajenin doğal oluşumu için önemli olan amino asitlerle doludur. Ayrıca, gün boyu doygunluğunuzu koruyan lezzetli bir yağsız protein kaynağıdır.

3-Zeytinyağı veya avokado

Margarin, tereyağı gibi görünen işlenmiş bir gıdadır. Ancak bitkisel yağlardan yapılır ve kalp sağlığı için alternatif olarak pazarlanır ve içinde trans yağlar bulunur. Fareler üzerinde yapılan bir çalışma, margarinde kullanılan bitkisel yağ türlerinden artan trans yağ asitleri alımının cildi UV radyasyonuna karşı daha savunmasız hale getirebileceğini ve bunun da kolajen ve elastikiyete zarar verebileceğini buldu.

Sağlıklı bir cilt için avokado veya zeytinyağı kullanmayı deneyin. Bunları bir sandviç üzerine yayabilir ya da tost ya da fırınlanmış patates için kullanabilirsiniz.

4-Ballı veya meyveli yoğurt

Çok fazla şeker tüketmek, özellikle ilave şekerler, bir dizi sağlık sorununa yol açabilir. Ancak tatlı şeyler de kolajene zarar vererek cildin yaşlanma sürecini gerçekten hızlandırabilir.

Akşam yemeğinden sonra meyveli yoğurt yemeyi deneyin. Antioksidanlarla dolu ve kolajen kaybını önlemek için yaban mersini eklemeyi unutmayın.

5-Buğday ekmeği

Araştırmacılar, rafine karbonhidratların neden olabileceği kan şekeri artışları arasında vücuttaki daha yüksek AGE seviyeleriyle potansiyel bir bağlantı buldu. İlave şeker içermeyen antioksidan açısından zengin filizlenmiş tahıl ekmekleri deneyin. Cildiniz size teşekkür edecek.



