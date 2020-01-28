Sağlıklı bir ilişki için ipuçları

Hiç eşinize daha önce olanlardan dolayı gerçekten üzüldüğünüzü söylemeyi düşündünüz mü?

Sağlıklı iletişim mutlu bir ilişkinin anahtarıdır. Aktif dinleme ve empati sizi birlikte yaşayan iki düşmandan güzel geçinen yaşam ortaklarına dönüştürebilir.

İnsanların boşanmaktan kaçınmasına yardımcı olabilecek başka yollar arayan Rochester Üniversitesi'nden araştırmacılar, yeni evlenmiş 174 çifti üç farklı gruba ayırdı. İlk iki grubun üyeleri ağırlıklı olarak terapi çalışmalarına odaklanırken, üçüncü katılımcı grubu çoğu zaman evlerinden ayrılmadan ilişkileri üzerinde çalıştılar.

İlk grup aktif dinlemeyi, çiftlerin ilişkilerinden daha mutlu ve daha memnun hissetmelerine yardımcı olan etkili bir numara vesilesiyle öğrendi. Aktif bir dinleyici olarak, mesajı pasif bir şekilde duymak ve cevap vermek için acele etmek yerine partnerinizin neden bahsettiğine odaklanmalısınız. Bu yeteneğe hakim olmak için, çalışma boyunca çiftler birbirlerini dinlediler ve daha sonra mesajın anlaşıldığından emin olmak için duyduklarını tekrarladılar.

İkinci gruptaki çiftler ise ilişkilerini daha fazla sevgi ve empati ile doldurmaya çalıştılar. Bunu yapmak için birbirlerine rastgele güzel jestler yaptılar ve ortaklarının tuhaflıklarını koşulsuz kabul etme eğilimine girdiler.

Film izlemek en az çift terapisi kadar etkilidir

Üçüncü grup, patlamış mısır yerken ve rahatça koltukta dinlenirken ilişkileri üzerinde çalışabilenlerden oluşuyordu. Çalışmanın başında, ilişkilerin ne kadar önemli olduğunu ve ekrandaki diğer çiftlerin kavgalarına bakmanın kendi kötü davranışlarını fark etmelerine yardımcı olabileceğini açıklayan yaklaşık 10 dakikalık bir konferansa katıldılar.

Dersten sonra “Road for Two” filmini izlediler ve özel bir soru listesi kullanarak kendi aralarında tartıştılar. Örneğin, kahramanlar farklı olsalar bile birbirlerini kabul etmeye çalışıp çalışmadıklarına ya da birbirlerinin farklılıklarına saldırıp saldırmadıklarına baktılar. Ayrıca kendi ilişkilerini filmde gördükleri ilişkiler ile karşılaştırdılar. Daha sonra, tüm çiftler evde izlemeleri ve tartışmaları gereken 47 ilişki filminin bir listesini aldılar.

Sonuçlar, araştırmacıları bile şaşırttı. Uygulanan tüm yöntemler, boşanma sayısını yarıdan fazla azalttı. Çalışmanın baş yazarı Ronald Rogge, çiftlerin ihtiyaç duydukları tüm ilişki becerilerine zaten sahip olabileceğine inanıyor, yalnızca onlara bunların önceden öğretilmesi gerektiğini düşünüyor.

Evliliğinizin kaç yıllık olduğu önemli değil

Bilim adamları bu yöntemin tüm evlilikler için işe yarayabileceğine inanıyorlar. Gerçekten de evliliklerin kaç yıllık oldukları önemli değil, çünkü karşılıklı olarak ilişki içindeki davranışlarda değişiklik yapmak ve yeri geldiğinde alttan almak, ilişkinin uzun yıllar sağlıklı yürümesini sağlıyor.

Yıldönümü kutlarken birbirinizin eline sıkıca sarılın ve romantik bir film açıp izleyin. Unutmayın, birbirinizle konuşmak ve anlaşmak, duygu ve ihtiyaçlarınızı doğru bir şekilde iletme becerisini elde etmek evlilik yolculuğunuzu kolaylaştırabilir.





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