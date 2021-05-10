Sağlıklı kardeş ilişkileri nasıl olmalıdır?

SAĞLIKLI KARDEŞ İLİŞKİLERİNİ DESTEKLEMEK İÇİN ADIMLAR

❱❱ Kardeşleriniz ile çatışmalar yaşadığınızda ebeveynlerinizin verdiği tepkileri gözden geçirmek kendi kardeş ilişkilerinizin sizi nasıl etkilediğini fark etmeniz konusunda faydalı olabilir. Bugün verdiğiniz tepkiler ile size verilen tepkiler arasındaki ilişkiyi anlamak, çocuklarınızın kavgalarını farklı açılardan değerlendirmenizi sağlayacaktır.

❱❱ Anne ve baba arasındaki iletişim şekli, kardeş ilişkilerine de yansımaktadır. Bu nedenle ebeveyn olarak kendi ilişkileriniz üzerinde çalışmak oldukça önemlidir.

❱❱ Çocuklarınızın, kardeşleri ile ilgili olumsuz duygularını dinlemek rahatlamalarına yardımcı olacaktır. Olumsuz duygulardan bahsedildiğinde duygu yansıtmaları yapılmalıdır. Bu duyguyu istenmeyen bir davranışa dökmek istediğinde sınır koymalı, daha sembolik ya da yaratıcı ifade etmesine fırsat verilmelidir. Örneğin: ‘Kardeşine kızgınsın, ona vurmana izin veremem. Oyuncak bebek üzerinden ne kadar kızgın olduğunu bana gösterebilirsin.’

❱❱ Kardeşler arasında olumlu ve olumsuz kıyaslamalar yapmak yerine beklentilerinizi tarif edin. Bu tarif var olan durumu, ne hissettiğinizi ve ne yapılması gerektiğini içerebilir. Örneğin: ‘Kardeşin gibi düzenli olmalısın.’ demek yerine ‘Kıyafetlerini yerde görüyorum. Bu durumdan rahatsız oluyorum. Kıyafetlerini katlayıp dolaba yerleştirir misin?’

❱❱ Çocuklarınıza eşit değil adil davranın, ihtiyaçları doğrultusunda hareket edin. Örneğin; ‘Hangimizi daha çok seviyorsun?’ diye sorduklarında ‘Hepinizi eşit seviyorum’ demek yerine her birinin biricikliğine vurgu yapın. ‘Senden bir tane daha yok. Benim kızım/oğlum olduğun için çok mutluyum.’