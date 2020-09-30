Sağlıklı oyuncağın 10 altın kuralı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Akif Çelik, Covid-19 pandemisinde vaktinin çoğunu evde oyun oynayarak geçiren çocuklar için oyuncak uyarısında bulundu. Çocuk gelişiminde önemli bir yere sahip olan oyuncakların gerek materyali, kalitesi, gerekse fonksiyonu ve hijyeni açısından dikkatle incelenmesi gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Akif Çelik, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Çocuk için oyun hayatı deneyimleyerek öğreneceği kapı, oyuncaksa bu kapının anahtarıdır. Oyuncak çocuğun yaşına, gelişimine, gereksinimlerine uygun seçildiğinde el becerilerini, yaratıcılığını, düşünce, hafıza ve hayal gücünü destekler. Bunun tam aksi halindeyse hayatı riske sokacak kadar tehlikelidir. Anne babalar, güvensiz, kalitesiz, niteliksiz ve hijyenden yoksun oyuncağa karşı çok dikkatli olmalı. Özellikle Covid-19 salgınıyla mücadele ettiğimiz bugünlerde evde oyuncaklarıyla vakit geçiren çocuklarımızın süreci sağlıklı atlatabilmesi için ekstra özen göstermeliler."

Uzm. Dr. Akif Çelik, doğru ve güvenilir oyuncak için izlenmesi gereken 10 maddeyi ise şöyle sıraladı;

Oyuncak sağlam olmalı, kolayca temizlenebilmeli. Küçük çocuklar oyuncaklarını ağızlarına götürür. Bu sebeple oyuncakları iyice yıkamalısınız. Oyun bitince oyuncaklar çocukların yetişemediği bir yerde tutulan kirli kutusuna koyulmalı. Temizlenip hijyeni sağlandıktan sonra sadece temiz oyuncakların konulacağı ayrı bir kutuya aktarılmalı. Anne babalar çocuklarına oyun bitiminde oyuncaklarını yerine koymaları gerektiğini öğretmeli. Yumuşak hayvan ve bebeklerin yıkanmaya uygun olanları alınmalı. Bu tür oyuncaklarda gözler, burun, düğme ve diğer ayrıntılar kopmayacak şekilde dikilmiş veya yapıştırılmış olmalı. Çocuğun bunları ağzına sokması durumunda bu tür parçalar kopup nefes borusunu tıkayabilir.

Emmesi veya bunlarla cildini boyaması tehlikeli olabilir.

Çocuk yaklaşık 6 aylık olup ellerinin veya dizlerinin üstünde kalkabildiği zaman yatağının üzerine serilmiş olan oyuncakları kaldırın. Bazı oyuncaklar örneğin çıngıraklar, sıkıştırılabilir oyuncaklar ve dişlikler yeni doğmuş çocuğun boğazından geçemeyecek kadar büyük olmalı. Çocuk, oyuncağı tutabilmeli ve kavrayabilmeli. Ağıza götürülen oyuncaklarda hijyene ekstra dikkat edilmeli

Yüksek ses çıkaran oyuncakları çocuklarınızdan uzak tutun. Telefonlar, uzaktan kumandalı arabalar, tamir aletleri gibi oyuncaklar yüksek ve rahatsız edici ses çıkarıyorsa satın almayın.

Çikolata yumurtaların içindeki küçük oyuncaklar çocuğunuzun boğazına kaçarak tehlike oluşturabilir.

Oyuncak içindeki yumuşak dolgu malzemeleri, metal parçacık, iğne ve kıymık gibi sert veya sivri yabancı madde ihtiva etmemeli.

Çocuğunuza ince, çabuk kırılır plastikten yapılmış oyuncaklar almayın. Üç yaşından küçük çocukların oyuncakları çok sert maddeden yapılmış olmalı.

Uzun ipli, kordonlu, kurdeleli oyuncaklar da küçük çocuklar için tehlike oluşturabilir. Bu bağ ve kordonlar çocuğun boynuna dolanarak nefes almasını engelleyebilir.

Tüylü oyuncaklar alerji riski taşır. Özellikle çocuğunuz alerjikse tüylü pelüş oyuncaklardan kaçının, Ayrıca bu tür oyuncaklar daha hızlı ve yoğun mikrop barındırabilir. Temizlenmeleri de çok zordur.

Pil ve akülü oyuncaklarda mutlaka kaliteli pilleri kullanın. Pil koyma yerinin vidalı, emniyetli bir şekilde kapatılmış olmasına dikkat edin.

Balkonda saklananlarda nem tehlikesi

Bütün oyuncakların periyodik olarak kırık olup olmadığını ve hasar durumunu kontrol edin. Oyuncaklar kırıldığında yaralanmaya sebep olacak sivri uçlar ve sivri noktalar ortaya çıkabilir. Tahta oyuncaklar keskinleşebilir veya yüzeyinde kıymıklar oluşabilir. Bu oyuncakların yüzeylerini zımparalayın.

Oyuncakları sakladığınız kutuları da sık sık güvenlik için kontrol edin. Oyuncak kutularının kapaklarını açık kalacak şekilde ayarlayın, hava alması için delikler açın. Kutularının keskin kenarları kesme ve menteşelerinin sıkıştırıp acıtma riski taşıyıp taşamadığını değerlendirin.

Dışarıda kullanılan oyuncakların oyun sonrası saklanırken yağmurdan veya nemden paslanıp çeşitli şekillerde zarar vermemesi için uygun korunması gerekir. Bu oyuncakların paslanmış olup olmadığı, dışarıda kullanılan şişirilmiş oyuncakların da patlamış olup olmadığının sıkça kontrol edilmesi gerekir. Dışarıda muhafaza ettiğiniz oyuncağın hijyeninden de emin olmalısınız."







