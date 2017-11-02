Sağlıklı ve gösterişli saçlar için...
Saçlarınızın güçlü, sağlıklı ve gösterişli görünmesi için bizden size öneriler...
Kişisel bakım aletlerinin lider ve yenilikçi markası Remington’ın 80. kuruluş yılına özel tasarladığı Keratin
Protect Serisi ile sağlıklı ve gösterişli saçlara sahip olmak çok kolay! Saç şekillendirmeyi son derece
pratikleştiren yeni Keratin Protect serisi ile kendinizi her gün yeni ve farklı hissedeceksiniz.
Otomatik saç maşasından döner başlı saç fırçasına, akıllı düzleştiriciden saç maşasına kadar saç bakımı
konusunda bütün ihtiyaçlara uygun tasarlanan Keratin Protect Serisi, özel plaka yüzeyi sayesinde de
saçları besleyerek koruma sağlayacak.
İçeriğindeki keratin ve badem yağlı yüzeyi özelliğiyle saçları zarar vermeden şekillendiren Keratin Protect
serisiyle, kuaföre gitmek için zaman harcamadan evde kolayca saç bakımı gerçekleştirilebilecek. Aynı
zamanda saçlarda meydana gelen deformasyonları da minimize edecek.
Pratik kullanımı ve seramik plakaları ile sağlıklı ve bakımlı saçlara bir arada sahip olmanız için tasarlanan
Keratin Protect Serisi akıllı özellikleri ve şık tasarımlarıyla da kullanıcılarını hayran bırakacak.
CB7480 Keratin Protect Düzleştirici Fırça Satış Fiyatı: 359,90 TL
AC8820 Keratin Protect Saç Kurutma Makinesi Satış Fiyatı: 299,90 TL
CI8019 Keratin Protect Otomatik Saç Maşası Makinesi Satış Fiyatı: Auto Curler 499,90 TL
CB8338 Keratin Protect Isıtma Hacim Fırçası Satış Fiyatı: 279,90 TL
AS8810 Keratin Protect Döner Başlıklı Fırça Satış Fiyatı: 299,90 TL
CI83V6 Keratin Protect 19-28mm Saç Maşası Satış Fiyatı: 249,90 TL
Protect Serisi ile sağlıklı ve gösterişli saçlara sahip olmak çok kolay! Saç şekillendirmeyi son derece
pratikleştiren yeni Keratin Protect serisi ile kendinizi her gün yeni ve farklı hissedeceksiniz.
Otomatik saç maşasından döner başlı saç fırçasına, akıllı düzleştiriciden saç maşasına kadar saç bakımı
konusunda bütün ihtiyaçlara uygun tasarlanan Keratin Protect Serisi, özel plaka yüzeyi sayesinde de
saçları besleyerek koruma sağlayacak.
İçeriğindeki keratin ve badem yağlı yüzeyi özelliğiyle saçları zarar vermeden şekillendiren Keratin Protect
serisiyle, kuaföre gitmek için zaman harcamadan evde kolayca saç bakımı gerçekleştirilebilecek. Aynı
zamanda saçlarda meydana gelen deformasyonları da minimize edecek.
Pratik kullanımı ve seramik plakaları ile sağlıklı ve bakımlı saçlara bir arada sahip olmanız için tasarlanan
Keratin Protect Serisi akıllı özellikleri ve şık tasarımlarıyla da kullanıcılarını hayran bırakacak.
Keratin Serisi Satış Fiyatları:S8598 Keratin Protect Akıllı Saç Düzleştirici Satış Fiyatı: 319,90 TL
CB7480 Keratin Protect Düzleştirici Fırça Satış Fiyatı: 359,90 TL
AC8820 Keratin Protect Saç Kurutma Makinesi Satış Fiyatı: 299,90 TL
CI8019 Keratin Protect Otomatik Saç Maşası Makinesi Satış Fiyatı: Auto Curler 499,90 TL
CB8338 Keratin Protect Isıtma Hacim Fırçası Satış Fiyatı: 279,90 TL
AS8810 Keratin Protect Döner Başlıklı Fırça Satış Fiyatı: 299,90 TL
CI83V6 Keratin Protect 19-28mm Saç Maşası Satış Fiyatı: 249,90 TL