Sağlıklı ve gösterişli saçlar için...

Keratin Serisi Satış Fiyatları:

Kişisel bakım aletlerinin lider ve yenilikçi markası Remington’ın 80. kuruluş yılına özel tasarladığı KeratinProtect Serisi ile sağlıklı ve gösterişli saçlara sahip olmak çok kolay! Saç şekillendirmeyi son derecepratikleştiren yeni Keratin Protect serisi ile kendinizi her gün yeni ve farklı hissedeceksiniz.Otomatik saç maşasından döner başlı saç fırçasına, akıllı düzleştiriciden saç maşasına kadar saç bakımıkonusunda bütün ihtiyaçlara uygun tasarlanan Keratin Protect Serisi, özel plaka yüzeyi sayesinde desaçları besleyerek koruma sağlayacak.İçeriğindeki keratin ve badem yağlı yüzeyi özelliğiyle saçları zarar vermeden şekillendiren Keratin Protectserisiyle, kuaföre gitmek için zaman harcamadan evde kolayca saç bakımı gerçekleştirilebilecek. Aynızamanda saçlarda meydana gelen deformasyonları da minimize edecek.Pratik kullanımı ve seramik plakaları ile sağlıklı ve bakımlı saçlara bir arada sahip olmanız için tasarlananKeratin Protect Serisi akıllı özellikleri ve şık tasarımlarıyla da kullanıcılarını hayran bırakacak.S8598 Keratin Protect Akıllı Saç Düzleştirici Satış Fiyatı: 319,90 TLCB7480 Keratin Protect Düzleştirici Fırça Satış Fiyatı: 359,90 TLAC8820 Keratin Protect Saç Kurutma Makinesi Satış Fiyatı: 299,90 TLCI8019 Keratin Protect Otomatik Saç Maşası Makinesi Satış Fiyatı: Auto Curler 499,90 TLCB8338 Keratin Protect Isıtma Hacim Fırçası Satış Fiyatı: 279,90 TLAS8810 Keratin Protect Döner Başlıklı Fırça Satış Fiyatı: 299,90 TLCI83V6 Keratin Protect 19-28mm Saç Maşası Satış Fiyatı: 249,90 TL