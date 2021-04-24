Sağlıklı ve tok tutan sahur yemekleri

SOFRANIZDAN EKSİK ETMEYİN!

Çorba, süt, peynir, ayran, kefir, yoğurt, hoşaf ve komposto, az yağlı sebze, zeytinyağlı yemekler, tuzsuz peynir, haşlanmış yumurta, yağsız omlet, menemen, domates, salatalık, maydanoz gibi mevsime göre taze sebzeler tüketin. Ceviz, kuru kayısı, incir, erik ve hurmayla birlikte mutlaka bol su içilmeli.

ŞEF ELİF EDES TAPAN

MINESTRONE (İTALYAN) SEBZE ÇORBASI

MALZEMELER: Bir litre su, et veya tavuk suyu, üç yemek kaşığı zeytinyağı, bir soğan, bir pırasa, iki kereviz sapı, iki havuç, iki diş sarımsak, iki kabak, iki domates, iki defneyaprağı, yedi-sekiz yemek kaşığı pişmiş, beyaz fasulye, yedi-sekiz yemek kaşığı ufak boy makarna, tuz, karabiber, rende parmesan peyniri.

Kereviz saplarını, kabağı, havucu, pırasayı, soğanı, iki diş sarımsağı soyun. Ufak küp, halka veya üçgen olacak şekilde doğrayın. Tencerede zeytinyağını hafif ısıtın, soğan ve pırasayı beş dakika soteleyin. Havuç, kabak, kereviz, sarımsağı ilave edin. Soteledikten sonra sıcak suyu sebzelerin üzerine boşaltın, defneyaprağı, tuz ve biberi ilave edip 10 dakika kısık ateşte pişirin. Domateslerin çekirdeklerini boşaltıp doğrayın, fasulye ve makarnayla birlikte çorbaya ilave edip 10-15 dakika, makarna pişene kadar kısık ateşte pişirmeye devam edin.

ŞEF BİLAL ATEŞ / CHEF MEZZE

KURU ERİKLİ KUZU TAJİN

MALZEMELER: İki yemek kaşığı zeytinyağı, bir yemek kaşığı tereyağı, beş kuzu incik, iki doğranmış büyük soğan, yarım çay kaşığı; zencefil, karabiber, zerdeçal, safran filizleri; iki tarçın çubuğu, büyük demet taze kişniş, dört diş ince doğranmış sarımsak, 250 gram çekirdeksiz kuru erik, 150 gram kuru incir, kavrulmuş susam, iki yemek kaşığı bal.

Yüksek ateşteki tencereye yağı koyup, kuzu incikleri kızartın. Kuzu inciklerini bir tabağa koyun. Aynı tencerede soğanı yumuşatmak için 10 dakika kısık ateşte pişirin. Sarımsağı ve bütün baharatları ekleyin, kuzu inciklerini tencereye geri koyun. 350 ml. su ilave edip kişnişi etin üzerine ilave edip tencerenin kapağını kapatıp bir saat kısık ateşte pişirin. Küçük bir tencerede kuru erikleri beş dakika sıcak su içinde yumuşatıp üzerine bal ve tarçın ekleyerek beş dakika daha kaynatın. Tabağa kuzu inciklerini koyup üzerine kuru erikleri ekleyip susam serpip servis edin.

ŞEF ŞENEL ÇİN / BORSA LOKANTASI

ETLİ KARALAHANA SARMASI

MALZEMELER: İki bağ haşlanmış karalahana, 350 gram dana kıyma, 15 gram kuzu kıyma, 150 gram kavurga bulguru, orta boy ince doğranmış soğan, bir diş sarımsak, 25 gram tuz, bir bağ maydanoz, yarım bağ taze nane, bir tutam kuru nane.

Tüm malzemeyi iyice yoğurup, haşladığımız karalahanaları tek tek açarak, sarıp tencereye dizin, üzerine 50 gram sızma zeytinyağı, 100 gram su, bir miktar da tuz ilave ederek pişmeye bırakın. Orta ateşte bir saat pişirdikten sonra afiyetle yiyin.

ŞEF FARUK ÜGÜMÜ / HÜNKAR

ZEYTİNYAĞLI KAYISILI KEREVİZ

Kuru kayısıları 10 dakika sıcak suda bekletin ve süzün. Bir tencereye kerevizleri doğrayın, üzerine yeteri kadar tuz, bir tatlı kaşığı un, bir tatlı kaşığı toz şeker, bir çay bardağı portakal suyu, bir su bardağı su, yarım su bardağı zeytinyağı ile suyu süzülmüş kayısıları ya da portakalı tencereye yerleştirin. Kerevizler yumuşayana kadar pişirin. Üzerini dal dal dereotuyla süsleyip afiyetle yiyin.

ŞEF TURGUT GÜLEN / HACI ABDULLAH LOKANTASI

ORMAN KEBABI

MALZEMELER: 400 gram kuşbaşı et (kuzu kol), 250 gram tereyağı, üç patates, üç havuç, iki kuru soğan, 200 gram bezelye, iki su bardağı kemik suyu, bir çay kaşığı karabiber.

Kuşbaşı etleri soyulmuş, doğranmış soğanlarla tereyağında 20 dakika kavurun. Patates, havuç ve bezelyeleri kavrulan etin içine iki bardak kemik suyu ile birlikte ekleyip bir buçuk saat kapağı kapalı tencerede orta ateşte pişmeye bırakın. Yemeği ocaktan almadan önce tuz ve kekiği ilave edip karıştırın.