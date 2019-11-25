Sağlıklı yaşam kurallarını anlatan kitaplar çocuklarla buluşuyor

Çocuk Kitapları, Popüler Bilim ve Akademik Yayınlar kategorilerinde Türkiye’den ve dünyadan referans eserleri okurla buluşturacak olan Sabri Ülker Vakfı Yayınları, ilk serisini çocuklara adıyor.

Kitaplar uygun fiyatlarla satışa sunulacak

Kitap okumayan çocuk kalmasın diye kaliteli kitapları uygun fiyatlarla Vakıf “Sağlıklı Yaşam Kuralları” adını taşıyan çocuk kitaplarını, bugün itibarıyla Türkiye genelinde anne, baba ve çocuklarla buluşturacak.

Uluslararası tıp ve beslenme kitapları da olacak

Çocuk Kitapları, Popüler Bilim ve Akademik Yayınlar olmak üzere üç farklı kategori de alanının çok satanları ve gelecek vaat eden yeni eserlerini bünyesine alarak okurla buluşturacak olan Sabri Ülker Vakfı Yayınları, uluslararası alanda tıp ve beslenme alanında ses getiren kitapları da Türkçe’ye kazandıracak.

Çocuklara doğru alışkanlıklar kazandırmayı hedefliyor

Çocuklarla buluşacak seri, “Dikkat Zehirli Olabilir”, “Gözünü Dört Aç”, “Haydi Banyoya”, “Haydi Hareket Et”, “Sakin Ol”, “Yeterli ve Dengeli Beslen” adını taşıyan altı kitaptan oluşuyor.

Eğlenceli hikayeler ve keyifli görseller eşliğinde sağlıklı yaşam ve beslenmeye ilişkin bilgiler aktaran Sağlıklı Yaşam Kuralları serisi, çocuklara bu konularda alışkanlık kazandırmayı hedefliyor.



