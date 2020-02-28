Sağlıklı yaşamın adresi: Kazdağları İda Natura Bungalov
İda Natura Life Style Otel, Kazdağları'nın orta eteğinde, Akçay’a 3, Koca Seyit Havalimanı'na 17 km. mesafede, malli parkın başlangıcındaki Kızılkeçili köyünde hizmet veriyor.
28 Şubat 2020, Cuma 11:06 Son Güncelleme:
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Beş bin metrekare arazide Yunan mitolojisine özgü farklı renk ve tarzda dizayn edilmiş 12 oda ve 19 adet bungalovdan oluşan tesisin yemyeşil bahçesinde, aralarında keçi ve pony atın da olduğu evcil hayvanlar bulunuyor.
Manzaralı teras
Turizm belgeli doğa ve sağlık otelinde her sabah geleneksel serpme köy kahvaltısı servis ediliyor. Akşam yemeğinde bölgeye özgü isteğe bağlı özel yemekler köfte ve zeytinyağlı yemekler ile içeceklerin servis edildiği tesiste dağ doğa ve deniz manzaralı teras alakart restoran da var.
Tuz odası terapisi
Avrupa standartlarında, rafine edilmemiş A KRİSTAL 84 mineralli kaya tuzundan yapılmış tuz odası terapisiyle astım, bronşit, koah, üst solunum yolu rahatsızlıkları, sedef, egzama özellikle stres rahatsızlığı olanlara doğal imkanı sunuyor
Atla (Hippo)terapi hizmeti
Atla tedavi hippo terapi yöntemine ortepedik hastalıklar içe kapanıklılık beyin yaralanmaları inme beyin felci down sendromu,ruhi bozukluklar,zihinsel gerilik ve bazı omurilik hastalıkları gibi pek çok rahatsızlığın giderilmesinde faydalı olduğu tespit edilmiştir.
Özel eğitimli pony (midilli) atla engelli ve engelsiz çocuklara terapi ve ücretsiz olarak biniciliğe ilk adım hizmeti veriliyor. Bedensel ve zihinsel engelli misafirlerin tatillleri boyunca çeşitli aktiviteler; boyama, ahşap oymacılığı, dart, satranç ve ebru gibi hobi alanlarında uzmanlar tarafından güzel vakit geçirecekleri bir salonun inşaatı ise sürüyor.
Alan kılavuzu eşliğinde geziler
Tesiste bulunan ücretsiz bisikletlere binerek yakın dağ köylerini gezmek mümkün. Kazdağlarının güzelliklerini görmek için (Sarıkız zirve ve Altınoluk Kanyon) Jeep-Safari turuna katılabilir, otele 3 kilometre mesafede bulunan Hasanboğuldu Sütüven şelalesi, Zeus Altarı, Antandros, Tahtakuşlar Müzesi gibi doğa ve kültür rotalarında kılavuz eşliğinde keyifli bir doğa yürüyüşü yapabilirsiniz.