Sağlıklı yaşamın adresi: Kazdağları İda Natura Bungalov

Beş bin metrekare arazide Yunan mitolojisine özgü farklı renk ve tarzda dizayn edilmiş 12 oda ve 19 adet bungalovdan oluşan tesisin yemyeşil bahçesinde, aralarında keçi ve pony atın da olduğu evcil hayvanlar bulunuyor.

Manzaralı teras

Turizm belgeli doğa ve sağlık otelinde her sabah geleneksel serpme köy kahvaltısı servis ediliyor. Akşam yemeğinde bölgeye özgü isteğe bağlı özel yemekler köfte ve zeytinyağlı yemekler ile içeceklerin servis edildiği tesiste dağ doğa ve deniz manzaralı teras alakart restoran da var.

Tuz odası terapisi

Avrupa standartlarında, rafine edilmemiş A KRİSTAL 84 mineralli kaya tuzundan yapılmış tuz odası terapisiyle astım, bronşit, koah, üst solunum yolu rahatsızlıkları, sedef, egzama özellikle stres rahatsızlığı olanlara doğal imkanı sunuyor

Atla (Hippo)terapi hizmeti

Atla tedavi hippo terapi yöntemine ortepedik hastalıklar içe kapanıklılık beyin yaralanmaları inme beyin felci down sendromu,ruhi bozukluklar,zihinsel gerilik ve bazı omurilik hastalıkları gibi pek çok rahatsızlığın giderilmesinde faydalı olduğu tespit edilmiştir.





Özel eğitimli pony (midilli) atla engelli ve engelsiz çocuklara terapi ve ücretsiz olarak biniciliğe ilk adım hizmeti veriliyor. Bedensel ve zihinsel engelli misafirlerin tatillleri boyunca çeşitli aktiviteler; boyama, ahşap oymacılığı, dart, satranç ve ebru gibi hobi alanlarında uzmanlar tarafından güzel vakit geçirecekleri bir salonun inşaatı ise sürüyor.

Alan kılavuzu eşliğinde geziler

Tesiste bulunan ücretsiz bisikletlere binerek yakın dağ köylerini gezmek mümkün. Kazdağlarının güzelliklerini görmek için (Sarıkız zirve ve Altınoluk Kanyon) Jeep-Safari turuna katılabilir, otele 3 kilometre mesafede bulunan Hasanboğuldu Sütüven şelalesi, Zeus Altarı, Antandros, Tahtakuşlar Müzesi gibi doğa ve kültür rotalarında kılavuz eşliğinde keyifli bir doğa yürüyüşü yapabilirsiniz.



