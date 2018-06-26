Sağlıklı yaşlanmanın 10 yolu

Tüm hastalıklarda erken tanının çok önemli olduğunu ve sağlıklı yaşlanma için mutlaka yılda bir kez check-up yaptırılması gerektiğini belirten İç Hastalıkları ve Geriatri Uzmanı Prof. Dr. Çağatay Öktenli, hastalık belirtileri ortaya çıktıktan sonra sağlık bozulduğu için tedavisi sağlık açısından daha zor ve pahalı. Bu nedenle akrabalarında kanser, kalp, hipertansiyon ve diyabet gibi kronik hastalığı bulunanlar mutlaka yılda bir kez check up yaptırmalı” dedi.

Sağlıklı beslenme ve düzenli spor çok önemli

Sağlığın yaşlılıkta da korunmasında beslenmenin oldukça önemli olduğunu anlatan İç Hastalıkları ve Geriatri Uzmanı Prof. Dr. Çağatay Öktenli, “Düzenli egzersiz ve fiziksel aktivite, ileri yaşlarda kalp ve damar hastalıkları, felç, şeker hastalığı, hipertansiyon, obezite, demans, depresyon ve kemik ve kas erimesi gibi hastalıkların görülme oranını azaltıyor” açıklamasında bulunan Öktenli, hareketsizliğin özellikle kalp ve damar hastalıklarının başlıca sebebi olduğunu da vurguladı.

Kaliteli yaşlılık için 10 öneri





* Sürekli yeni şeyler öğrenerek zihninizi aktif tutun

* Dengeli ve sağlıklı beslenin

* Kilo almayın

* Egzersiz yaparak formda kalın

* Uyku düzeninizi koruyun

* Sosyal ilişkiler kurmak için çaba gösterin

* Moral ve motivasyonunu koruyun, stres ile mücadele edin

* Düzenli yıllık check-up yaptırın

* Sigara kullanmayın, kullanıyorsanız bırakın

* Aşılarınızı ihmal etmeyin



















