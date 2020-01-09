Sağlıkta 1 yıl daha ek süre

Yasa gereği; Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) 60 günden fazla prim borcu olan Bağkurlu (esnaf), Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerini ödemeyen ve borcu biriken 5 milyon vatandaş, hastanelerden sağlık hizmeti alamıyordu. 24 Mart 2019’da Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile mağduriyeti gidermek amacıyla bu vatandaşların sağlık hizmetinden ücretsiz yararlanabilmeleri için 2019 sonuna kadar süre tanınmıştı.

Gelir 981 TL altındaysa

Süre 31 Aralık 2019 itibarıyla sona ermişti. Prim borcu olan 5 milyon kişinin devlet destekli sağlık hizmeti alabilmesi için prim borcunu ödemesi gerekiyordu. Buna karşılık özellikle esnaftan sürenin uzatılması yönünde talep geliyordu. Dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile GSS ve Bağkur prim borcu olan yaklaşık 5 milyon kişiye 1 yıl daha ek süre verildi. Buna göre; GSS kapsamında olup prim borcu nedeniyle sağlık hizmeti alamayanlara ve bakmakla yükümlü yakınlarına (anne, baba, eş, çocuk), Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık tesisleri ile devlet üniversitelerinin sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde (üniversite hastanelerinde) 31 Aralık 2020’ye kadar sağlık hizmeti verilecek.

Normalde 88.29 lira

Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan, çalışmayan, SGK’dan gelir ve aylık almayan, 18 yaşını doldurmuş ve öğrenci olmayan, aylık geliri asgari ücretin 1/3’ünden (981 lira) fazla olanlar aylık 88.29 TL olan GSS primlerini kendileri ödüyor. Geliri 981 liranın altında olanların primi ise devlet tarafından ödeniyor. GSS borcunun olup olmadığı e-Devlet’ten ‘Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama’ başlığı altında sorgulanabilir.