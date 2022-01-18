Türkiye Sağlıkta bir şiddet haberi daha! Doktora yumrukla saldırı

Sağlıkta bir şiddet haberi daha! Doktora yumrukla saldırı

Türkiye

Sağlıkta bir şiddet haberi daha! Doktora yumrukla saldırı

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Nöroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim Akçay, iddiaya göre randevusuz muayene olmak ve ilaç yazdırmak isteyen Suriye uyruklu M.F. tarafından darbedildi. Şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

18 Ocak 2022, Salı 19:54 Son Güncelleme:
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Olay bugün öğleden sonra Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Polikliniği'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu M.F. hastaneye gelerek, randevusu olmadığı halde muayene olup ilaç yazdırmak istedi.

Poliklinikte görevli Nöroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim Akçay ise hastanın bu isteğini kabul etmedi. Bunun üzerine M.F. doktora yumruk attı. Olay hastanenin güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle son buldu. Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ali KADI / DHA

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