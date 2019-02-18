Sağlıkta şiddetin önlenmesiyle ilgili flaş gelişme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çeşitli ziyaretlerde bulunmak Eskişehir'e gitti. Burada gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bakan Koca, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete ilişkin 'tutuklama' içeren düzenlemeyi sorması üzerine kapsamın genel şiddet, hırsızlık ve gasp olarak genişletildiğini söyledi.

Bu kapsamda 2 yılın altında paraya çevrilen cezalara ilişkin yeni düzenlemenin Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapıldığını kaydeden Bakan Koca, "Özellikle cezaların ötelendiğine dair, paraya çevrilmesine dair genelde bir uygulama yapıldığını biliyoruz. Bu çerçevede Adalet Bakanlığı tarafından Türk Ceza Kanunu'nda da yeni bir düzenleme var. Sadece sağlıkta şiddet değil, genel şiddet, hırsızlık ve gasp gibi benzeri suçlarda 2 yıldan daha az ceza alındığında mahkumiyetin olabilirliği ile ilgili bir çalışma yapılıyor. Bu çalışma önümüzdeki aylarda gündeme gelmiş olur. Bakanlar Kurulu'nda bununla ilgili bir sunum yapıldı. Meclis'te kanunlaşma sürecini tamamlarsa bu şiddet hadisesinin genel olarak bir kanun olarak tamamlanabileceğini düşünüyoruz. Aslolan hekim ile hastanın birbirine güven duyduğu bir ortamın oluşturulması" şeklinde konuştu.

DHA



