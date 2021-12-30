Sağlık danışmanlığının en önemli aşamalarından birisinin de doğru hastayı doğru doktora yönlendirmek olduğunu belirten Gülten Dost, “En önemli görevimiz doğru hastayı, doğru tedavinin uygulanması için doğru doktora yönlendirmektir. Önemli olan hastanın alacağı sağlık hizmetinin kalitesini yükseltmek ve ülkemizin sağlık turizmi potansiyelini artırmaktır. Bu anlamda doktorları ve sağlık kuruluşlarını çok iyi tanımak gerekiyor” diye konuştu.

Doğru doktor ve doğru tedavi bağını kurup danışanları ile bir aile olduklarını belirten Gülten Dost, “Vizyonumuz ‘Dosthealth bir ailedir ve ailemiz her şeyimizdir’ danışanlarımız bizim ailemiz gibidir. Danışanlarımızla çok güçlü dostluklar kurduk ve bu bir zincir gibi uzayıp bir dağ gibi zirveye yükselmektedir” diye konuştu.

AVRUPA’DA YENİ OFİSLER

Danışanları ile güçlü dostluklar kurduklarını ve bir aile haline geldiklerini vurgulayan Gülten Dost, İngiltere, Almanya, Amerika’da ofisleri bulunduğu bilgisini verdi ve “2022’de Balkanlarda Kuzey Makedonya, Kosova, Karadağ, Hırvatistan, Bulgaristan, Yunanistan ofislerini açarak getirdiğimiz hasta sayısını artırmayı hedefliyoruz. Ayrıca Ukrayna, Özbekistan, Gürcistan, Kazakistan ve eski Doğu Blok ülkeleriyle de işbirliği içinde olacağız. Diğer yandan ABD ile Kuzey Makedonya ve Bulgaristan’da yeni çıkan vatandaşlık yasaları ve oturum konusunda hukuksal danışmanlık hizmetleri de veriyoruz” diye konuştu.

Tedavi ve sağlık desteği arayan hastalar ile sağlık hizmeti veren kuruluşlar arasında tıbbi etik, hasta önceliklerini misyon edinmiş bir tedavi asistanlık hizmeti sunduklarını söyleyen Dost, uluslararası otoritelerce dünyanın en iyi 10 sağlık turizm destinasyonundan biri kabul edilen Türkiye’de sağlık ve tedavi hizmeti almak isteyen kişi ve kurumlara, tam zamanlı tedavi danışmanlığı ve triaj hizmeti sunduklarını belirterek şöyle devam etti:

SAĞLIK TURİZMİNE KATKI

“Türkiye’de hızlı ve büyüyen bir sektör olan sağlık turizmine de katkı sağlamayı hedefliyoruz. Halen gerek yurtdışı gerek yurtiçi gerek bireysel gerek kurumsal olarak tedavi danışmanlığı hizmeti sunuyoruz. İzmir’de bunu ilk olarak yapan şirketlerden biri olarak doğru doktoru bulmaya çalışanlara destek oluyoruz. Bunun için sürekli gelişen tıp dünyasını çok yakından takip ediyoruz. Uygun fiyata doğru doktordan tedavi alan hasta, hastane hastane gezmemiş hem de kısa sürede sorununa çözüm bulmuş oluyor.”

‘DİREKT UÇUŞ ARTMALI’

İzmir’in sağlık turizmi potansiyelinin artması için İzmir’e direkt uçuşların artması gerektiğini söyleyen Gülten Dost, “Sağlık turizmi diyoruz ama üç yıldır bu sıkıntıyı dile getirdiğimiz halde, İzmir’e direkt uçuş hala yok. Güzel İzmir’imiz sağlık turizmi cenneti olabilir. Dünyanın ilk hastanesi yani başımızdayken bir yandan güzel iklim şartlarımız olmasına rağmen İzmir bu yüzden sağlık turizminde kan kaybediyor. İzmir 2020 yılına hazırlanmalı sağlık turizmi cenneti olmalı ve bu pastadan istedi payı almalı. Gittikçe artan gelişmiş ve kaliteli sağlık sunan hastanelerin olmasına rağmen İzmir pastadan yeterli pay alamıyor. Organ nakli için bile yeterli hastane birimi yok. Bunlar için acil aksiyonlar alınmalı. Direkt uçuş olduğu için İstanbul tercih ediliyor. Sabiha Gökçen Havaalanı sayesinde Kocaeli bile şuan sağlık turizmine İzmir’den daha çok hizmet veriyor” dedi.

ABD’DE DOĞUM FIRSATI

Dosthealth olarak tedavi danışmanlığı alanlarında

12 yıla varan tecrübesi ile hizmet verdiklerini belirten Gülten Dost, “2010’da plastik cerrahi operasyonları için danışmanlık yapmak üzere çıktığımız bu yola 2013 yılında yeni dünyada doğum ile (Amerika Birleşik Devletleri) yola devam ettik. Yeni dünyada doğum için hamilelerimizin veya doğum yapmak isteyenlere her konuda rehberlik, danışmanlık (uçak bileti, konut, doktor, hastane, pasaport) ve hukuk danışmanlığı dahil kaliteli ve planlı hizmet sunuyoruz” bilgisini verdi.

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