Beden Sağlığı Sağlıktan döviz girdisi

Sağlıktan döviz girdisi

Beden Sağlığı

Sağlıktan döviz girdisi

Türkiye’de son yıllarda revaçta olan alanlardan biri de sağlık turizmi. Türkiye’nin sağlık turizm 6 milyar dolara ulaştı. Sağlık Bakanlığı’nın 2023 yılı için 1.5 milyon hasta ve 10 milyar dolarlık bir gelir hedefi var. En çok hasta ise saç ekimi ve çeşitli estetik operasyonlar için geliyor. Türkiye sağlık turizminde en çok tercih edilen ilk 5 ülke arasında yer alıyor. Sağlık için Türkiye’yi tercih eden turistlerin çoğu Ortadoğu, Rusya ve Türki Cumhuriyetler’den geliyor. Posta Gazetesi 25. yılı özel eki

30 Kasım 2020, Pazartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Kişi başı harcama daha fazla

Sağlık Bakanlığı kayıtlarına göre tatil ve eğlence amaçlı gelen turistlerin kişi başı ortalama harcaması 650-1.000 dolar seviyesindeyken, sağlık hizmeti talebiyle yurtdışından gelenlerde bu tutar 6-9 bin dolar seviyesine çıkıyor. Bu gelir artışı nedeniyle turizm sektörü sağlık alanında daha fazla kişiyi ağırlamayı hedefliyor. Dünyada ise sağlık turizminin hacminin toplam 100 milyar doları aştığı tahmin ediliyor.

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