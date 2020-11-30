Sağlıktan döviz girdisi

Kişi başı harcama daha fazla

Sağlık Bakanlığı kayıtlarına göre tatil ve eğlence amaçlı gelen turistlerin kişi başı ortalama harcaması 650-1.000 dolar seviyesindeyken, sağlık hizmeti talebiyle yurtdışından gelenlerde bu tutar 6-9 bin dolar seviyesine çıkıyor. Bu gelir artışı nedeniyle turizm sektörü sağlık alanında daha fazla kişiyi ağırlamayı hedefliyor. Dünyada ise sağlık turizminin hacminin toplam 100 milyar doları aştığı tahmin ediliyor.

Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.