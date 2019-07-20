Sağlıktan tayine mahkemeden onay

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, üyeleri olan bir röntgen teknisyeninin, sözleşmeli görev yaptığı Karabük’ten, tedavisinin sürdüğü Konya’ya ‘sağlık mazeretiyle tayin’ talebinin, 4+2 sözleşmeli kapsamında görev yaptığı gerekçesiyle reddedildiğini söyledi. Bunun üzerine konuyu mahkemeye taşıdıklarını belirten Durmuş, “Kastamonu İdare Mahkemesi, insani durumu dikkate alıp, sağlık mazeretini haklı buldu” dedi.

DÜZENLEME ŞART

Durmuş, açıklamasına şöyle devam etti:

“Verdiğimiz kararlı mücadeleyle, Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan sözleşmelilerin zorunlu hizmet sürelerinin 4+2 yıldan 3+1 yıla düşürülmesini sağlamıştık. Süre düşmüş de olsa üyemiz, tedavisinin sürdüğü yerde değil de görev yerinde çalışmaya devam edecekti. Bu nedenle mahkemenin kararı önemli bir karardır. Sağlık mazereti, eş durumu gibi önemli konularda mevzuatın bu tayinlere imkan sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerekir.