Rapçi Ceza ve Ayben'in babası Dalyan Özçalkan (70) dün son yolculuğuna uğurlandı. Yakın çevresi Ceza'yı yalnız bırakmazken uzun zamandır küs olduğu eski arkadaşı Sagopa Kajmer'den başsağlığı mesajı geldi.

Kajmer Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Osibisa'yı her gördüğümde aklıma hala Danyal amca gelir. Efendi ve babacan baba. Tıpkı anneni kaybettiğimiz zamanki hislerimle yazıyorum. Ayben ve sana ayrıca tüm Danyal amcayı sevenlere başsağlığı diliyorum. Bol sabır diliyorum" ifadelerine yer verdi.

BARIŞIYORLAR MI?

Kajmer'in mesajı binlerce beğeni ve paylaşım alırken Ceza'nın eski dostuna cevap vermesi, akıllara "Acaba rap dünyasının iki ünlü barışıyor mu?" sorusunu getirdi.

SAGOPA KAJMER VE CEZA NEDEN KÜSLER?

Ceza'nın annesi kanser hastasıydı ve Ceza tedavi masraflarını karşılamak için Fuat Ergin ile birlikte bir lolipop reklamında oynamıştı.

O zamanlarda Kolera (Esen Güler), Sahtiyan (Berk Şenol) ile birlikteydi fakat Kolera, Sahtiyan'dan ayrılmış ve Sagopa Kajmer ile yeni bir ilişkiye başlamıştı.

Bu dönemde Kolera bir televizyon programında verdiği röpörtajda Ceza'nın oynadığı reklam hakkında "Allah kimseyi o kadar parasız bırakmasın" tarzında bir cümle kurmuştu.

Aynı zamanda yaptığı röpörtajda Ceza'nın Burcu Güneş ile yaptığı düet hakkında da yerici yorumlarda bulunmuştu.

Hâl böyle olunca olay büyümüş ve iki dostun arası açılmıştı.