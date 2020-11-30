Şahan Dinç hayata müzikle tutunuyor
Müzisyen Şahan Dinç geçtiğimiz hafta İstanbul, Şişli’deki evinin penceresinden dışarıya bakarken, bir maganda kurşunuyla sağ gözünü kaybetti.
30 Kasım 2020, Pazartesi 10:03 Son Güncelleme:
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Genç müzisyen, yaşadığı trajik olayın şokunu gitarıyla şarkı söyleyip müzikle atlatmaya çalışıyor. Müzisyen, önümüzdeki ay ameliyatla protez göz sahibi olacağını açıkladı:
“Gözümde kalan bir saçma çıkartıldı ve dikişlerim alındı. Hayata müzikle tutunmaya çalışıyorum.”
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