Magazin Şahan Gökbakar: Evlilik şirket gibi

Şahan Gökbakar: Evlilik şirket gibi

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Şahan Gökbakar: Evlilik şirket gibi

2015 yılında Selin Ortaçlı ile evlenen Şahan Gökbakar Pınar Sabancı’nın Instagram’da düzenlediği canlı yayına katıldı ve evliliği ve eşiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

31 Mayıs 2020, Pazar 07:00 Son Güncelleme:
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Şahan Gökbakar 4 yıl aşk yaşadığı Selin Ortaçlı ile 2015’te evlenmiş, oğlu Deniz Efe’yi aynı yıl, kızı Ela’yı 2017’de kucağına almıştı. Şahan Gökbakar önceki akşam Pınar Sabancı’nın Instagram’da düzenlediği canlı yayına katıldı. Eşini öve öve bitiremedi, el üstünde tuttuğunu söyledi. “Selin daha kariyer odaklı olsaydı, evlilikte dinamiklerimiz değişirdi. Biz her şeyi baştan samimi ve dürüstçe konuştuk. Sonuçta evlilik bir şirket gibi. Çiftlerin doğruları ortak değilse, çocuk yetiştirmeleri bile zor olur. Çok şükür biz mutlu bir aileyiz. Selin mükemmel bir anne” dedi.

'Ego patlaması yaşıyorlar'

Şahan Gökbakar şöyle konuştu: “Birçok kişi beni bilinçli olarak ‘Recep İvedik’ karakteri ile karıştırıyor, kıyaslıyor. Gülüp geçiyorum. Tamam ben hiçbir zaman kendimi önemsemiyorum ama başarı ve kariyer olarak yanımda yer alamayacak insanlar da küçük dağları ben yarattım edasıyla geziyorlar. Ego patlaması yaşayanlar var.

Şahan Gökbakar’ın “Çocukluğundan beri en büyük hayali mutlu bir yuva kurmakmış” dediği Selin Ortaçlı, Yeditepe Üniversitesi İtalyanca Sanat ve Tasarımı Bölümü mezunu. 2006’da ‘Gelecek Vaat Eden En İyi Model” seçildi. 2009’da iç çamaşırı markası kurdu. 2001’de ‘Araf’ta, 2004’te ‘Kara Para Aşk’ta oyunculuk yaptı.

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