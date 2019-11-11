Şahan Gökbakar son paylaşımıyla herkesi şaşırttı

Şahan Gökbakar’ın ‘Türk sinema tarihinin en çok izlenen filmi' olma özelliğini taşıyan serinin son filmi "Recep İvedik 6", 8 Kasım’da izleyicisi ile buluştu.

"Recep İvedik 6", bu kez tüm zamanlarda kasım ayının rekorunu kırarak, 1 milyon 23 bin 136 kişiye ulaştı.

Türkiye gibi tüm Avrupa’da da sinema izleyicisinin hafta sonu tercihi "Recep İvedik 6" oldu.

Kendi rekorunu kırdı

Çok sayıda Avrupa ülkesinde Türkiye ile eş zamanlı olarak vizyona giren "Recep İvedik 6", sadece Almanya’da 150 bin kişinin üzerinde izlenerek kendi rekoruna bir yenisini daha ekledi.

Fragmanı izleyicisi ile buluştuktan sonra şu ana kadar yaklaşık 25 milyon tarafından izlenen Şahan Gökbakar'ın yarattığı Recep İvedik serisinin yeni filmi "Recep İvedik 6", izleyicilerine bol kahkaha ve eğlenceli vakit geçirme vaadiyle yoluna devam ediyor.

Recep İvedik kaba saba, patavatsız, yol yordam bilmeyen, oturup kalkmasını beceremeyen, görgüsüz, münasebetsiz, saygısız özelliklere sahip bir karakter.

Şahan Gökbakar son paylaşımıyla Recep İvedik karakteriyle kıyaslandı

Instagram hesabından eşiyle bir fotoğrafını paylaşan Şahan Gökbakar'a takipçilerinden mesaj yağdı.

Recep İvedik karakteriyle özdeşleşen Gökbakar'a takipçileri "Romantik adam" deyip tezatlığa dikkat çektiler.

İşte Şahan Gökbakar'ın o mesajı:

"Attım yengenizi arkama, vurdum Ağva'nın yoluna... Çevirdim gazı, bu nasıl pastırma yazı...Biraz temiz hava ve aşk-ı muhabbet...İki demli çay ve az buçuk gün batımı yeter bize...Başka türlü ne manası var değil mi dostlar?"





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