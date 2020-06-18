Şahan Gökbakar ünlülerin tekne pozlarını ti'ye aldı
Corona virüs ile mücadelede yeni normale döndüğümüz şu günlerde yasakların da esnetilmesiyle ünlü isimler birer birer tatile gitmeye başladı. Birçok ünlü isim de tekne pozlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
18 Haziran 2020, Perşembe 21:24 Son Güncelleme:
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Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol, Mustafa Ceceli gibi isimler mavi yolculuğa çıktı. Ünlü isimlerin tekne pozları da çok konuşuluyor.
Ege'de tatil yapan ünlü oyuncu Demet Özdemir Intagram hesabından paylaştığı tekne pozlarıyla dikkat çekti.
Mangal partisi
İbrahim Çelikkol ailesini de alarak mavi yolculuğa çıktı. Çift yakın dostlarına Marmaris- Keçi Adası açıklarında demirleyen teknelerinde mangal partisi verdi.
Erken kutlama
Mustafa Ceceli ile eşi Selin İmer Ceceli de kiraladıkları lüks bir tekneyle ‘Mavi Tur’a çıktı. Bu seyahat aynı zamanda erken kutlama. Çift, 10 Temmuz 2017’de yine teknede nikah masasına oturmuştu. Ceceli “Selin açık denizleri seviyor. Bu sebeple tekneyi tercih ettik” demişti.
Şahan Gökbakar ünlülerin tekne pozlarını ti'ye aldı
Şahan Gökbakar da ünlü isimlerin tekne pozlarını ti'ye aldı. Instagram hesabından yaptığı paylaşıma “Zaman mas maviydi her gün batımı... Hislerim ise, diken diken bir cam dalının üzerinde gezen başıboş bir sümüklü böceğin ardında bıraktığı izler gibi; ıslak, sümüksü parlak ve kaygan... Yapış yapış ve buram buram aşk..." notunu düştü.