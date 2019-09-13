Komedyen Şahan Gökbakar, İbrahim Tatlıses’in, “Kal Benim İçin” isimi parçasını seslendirdi.

Gökbakar, şarkıyı farklı bir tarzda yorumladı.

“Alternatif Rockcidan, arabesk cover tribi” notuyla paylaştığı video binlerce beğeni aldı.

VERDİĞİ KİLOLARLA GÜNDEMDE... NASIL ZAYIFLADI?

Komedyen Şahan Gökbakar, son dönemlerde verdiği kilolarla dikkat çekiyor. 6 ayda 28 kilo veren Şahan Gökbakar, zayıflamasının sırrını sosyal medya hesabından açıkladı.

"Son dönemlerde en çok duyduğum şey 'Zayıflamışsın' ve beraberinden gelen bir çok soru. Kısa bir bilgilendirme yapayım. Her hangi bir operasyon geçirmedim mide ile ilgili. Tamamen yeme içme değişikliği yaptım. Geçen kasım ayı itibariyle ketojenik beslenme uyguladım. Nedir ketojenik beslenme, internetten araştırırsınız. Toplamda 27-28 kilo verdim, 5-6 ay gibi bir sürede. Fazla kasmadan devam edip biraz daha vereceğim. Azim, kararlılık ve irade dilerim, tüm kilo vermek isteyenlere."

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