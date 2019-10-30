Şahan Gökbakar’ın başrolünde oynadığı ‘Recep İvedik’ serisi, bugüne dek gösterilen 5 filmiyle toplam 26 milyon 767 bin seyirciye ulaştı.

2017’de vizyona giren 'Recep İvedik 5’, 7 milyon 437 bin kişiyle, Türk sinema tarihinin en çok izlenen filmi unvanını elinde tutuyor.

Şahan Gökbakar'dan ‘Recep İvedik 6’ ile ilgili açıklama geldi:

"Leş kargaları saldırmaya başlar"

"Fragmanımızın izlenme rakamı ekrana sığmadı, kusura bakmayın.

Ne zaman film vizyona girecek, o zaman başlar hemen leş kargaları saldırmaya. Her film aynı şey!

Ama sizler her zaman olduğu gibi ağızlarının payını verdiniz ve "Recep İvedik" 12 yılda 22 rekor kırdı.

En çok izlenen 1. ve 2. film yaptınız.

12 yıldır zirveden indirmediniz.

Ben ve ekibimde siz devam dediğiniz surece sizi güldürmeye devam edeceğiz...

Teşekkürler Türkiye"

Bu haberi de okudular Şahan Gökbakar, 'Recep İvedik' filmiyle yine rekor peşinde

Bu haberi de okudular Recep İvedik 6 ne zaman vizyona girecek?