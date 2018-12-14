Şahan Gökbakar'dan Tarkan taklidi

Tarkan'ın dün sabahın erken saatinde sosyal medya hesabından paylaştığı video olay olmuştu. Komedyen Şahan Gökbakar da Tarkan'ı taklit ederek hayli komik bir video çekti ve bunu takipçileriyle paylaştı

14 Aralık 2018, Cuma 12:41 Son Güncelleme:
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Şahan Gökbakar'dan Tarkan taklidi

Sabahın erken saatinde çekilen videoda Tarkan çok heyecanlı olduğunu ve bir çekime gittiğini söylemişti. Bunun bir klip çekimi olmadığını da belirtmişti. 

Tarkan'ın Cem Yılmaz'ın "Karakomik Filmler" isimli projesinde rol alacağı iddia edilmişti. Takipçileri de bu videoyu Tarkan'ın Cem Yılmaz'la birlikte rol alacağı şeklinde yorumlanmıştı.

Komedyen Şahan Gökbakar Tarkan'ı taklit ederek hayli komik bir video çekti ve bunu takipçileriyle paylaştı.

İŞTE ŞAHAN GÖKBAKAR'IN PAYLAŞTIĞI VİDEO:

3 MİLYON TL'LİK ANLAŞMA

Bu arada Tarkan'ın Coca Cola ile 1 yıllığına anlaştığı ve 3 milyon TL aldığı konuşuluyor.

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