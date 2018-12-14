Sabahın erken saatinde çekilen videoda Tarkan çok heyecanlı olduğunu ve bir çekime gittiğini söylemişti. Bunun bir klip çekimi olmadığını da belirtmişti.

Tarkan'ın Cem Yılmaz'ın "Karakomik Filmler" isimli projesinde rol alacağı iddia edilmişti. Takipçileri de bu videoyu Tarkan'ın Cem Yılmaz'la birlikte rol alacağı şeklinde yorumlanmıştı.

Komedyen Şahan Gökbakar Tarkan'ı taklit ederek hayli komik bir video çekti ve bunu takipçileriyle paylaştı.

İŞTE ŞAHAN GÖKBAKAR'IN PAYLAŞTIĞI VİDEO:

3 MİLYON TL'LİK ANLAŞMA

Bu arada Tarkan'ın Coca Cola ile 1 yıllığına anlaştığı ve 3 milyon TL aldığı konuşuluyor.