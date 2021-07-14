Komedyen Şahan Gökbakar, Marmaris Delikyol mevkisinde karadan ulaşımın olmadığı koyda bulunan dubleks villayı Ankara’daki profesörden 10 milyon liraya satın aldı. Gökbakar, villanın önündeki sahile izinsiz olarak iskele yaptırdı, deniz kumu döktürdü. Tur teknelerinin yanaşmasından rahatsız olunca da iskeleye ’Özel mülktür girilmez’ tabelası asıp denize tonoz bıraktı. Bu görüntüler de sosyal medyada yayınlandı.





EVRAKLAR BELEDİYEYE GÖNDERİLDİ

Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, görüntüler üzerine başlattığı incelemeyi tamamladı. İskelenin kaldırılması ve alanın eski haline dönüştürülmesi için Marmaris Belediyesi’ne, tonozların kaldırılması için ise Büyükşehir Belediyesi’ne tutanakları gönderdi. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nün dubleks villanın yapı kullanım izni olup, olmadığına dair ise resmi kurumlarla yazışmalarının devam ettiği kaydedildi. Ali GÜNDOĞAN/DHA