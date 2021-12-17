Kahvaltılarda hem lezzetli hem sağlıklı hem de doyurucu bir tarif arıyorsanız sahanda yumurta tarifi tam size göre. Peki, sahanda yumurta nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız sahanda yumurta tarifi, yapılışı, hazırlanışı, püf noktası ve gerekli malzemeler...

SAHANDA YUMURTA TARİFİ

Sahanda yumurta malzemeler

1 su bardağı domates sosu

2 yumurta

Zeytinyağı

Tuz

SAHANDA YUMURTA YAPILIŞI

Zeytinyağını tavaya koyun, domates sosunu ekleyin. Sosunun suyunu biraz çektirip üzerine yumurta kırın.



