Sahanda yumurta nasıl yapılır? Sahanda yumurta tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası
Günün her saati lezzetle yiyebileceğiniz sahanda yumurta tarifi, özellikle sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi bir lezzet. Peki, sahanda yumurta nasıl yapılır? İstediğiniz kadar yumurtayla yapabileceğiniz sahanda yumurta tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
17 Aralık 2021, Cuma 14:03 Son Güncelleme:
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Kahvaltılarda hem lezzetli hem sağlıklı hem de doyurucu bir tarif arıyorsanız sahanda yumurta tarifi tam size göre. Peki, sahanda yumurta nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız sahanda yumurta tarifi, yapılışı, hazırlanışı, püf noktası ve gerekli malzemeler...
SAHANDA YUMURTA TARİFİ
Sahanda yumurta malzemeler
- 1 su bardağı domates sosu
- 2 yumurta
- Zeytinyağı
- Tuz
Zeytinyağını tavaya koyun, domates sosunu ekleyin. Sosunun suyunu biraz çektirip üzerine yumurta kırın.