Yemek Sahanda yumurta nasıl yapılır? Sahanda yumurta tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası
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Sahanda yumurta nasıl yapılır? Sahanda yumurta tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası

Yemek

Sahanda yumurta nasıl yapılır? Sahanda yumurta tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası

Günün her saati lezzetle yiyebileceğiniz sahanda yumurta tarifi, özellikle sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi bir lezzet. Peki, sahanda yumurta nasıl yapılır? İstediğiniz kadar yumurtayla yapabileceğiniz sahanda yumurta tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

17 Aralık 2021, Cuma 14:03 Son Güncelleme:
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Kahvaltılarda hem lezzetli hem sağlıklı hem de doyurucu bir tarif arıyorsanız sahanda yumurta tarifi tam size göre. Peki, sahanda yumurta nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız sahanda yumurta tarifi, yapılışı, hazırlanışı, püf noktası ve gerekli malzemeler...

SAHANDA YUMURTA TARİFİ

Sahanda yumurta malzemeler

  • 1 su bardağı domates sosu
  • 2 yumurta
  • Zeytinyağı
  • Tuz

SAHANDA YUMURTA YAPILIŞI

Zeytinyağını tavaya koyun, domates sosunu ekleyin. Sosunun suyunu biraz çektirip üzerine yumurta kırın. 

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