Magazin Şahane Hayaller filmi nerede çekildi? Şahane Hayaller filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?
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Şahane Hayaller filmi nerede çekildi? Şahane Hayaller filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

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Şahane Hayaller filmi nerede çekildi? Şahane Hayaller filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

Şahane Hayaller filmi, büyük hayalleri olan ama hayalleri için büyük çaba göstermeyen Ömer’in günün birinde kitap çıkarmak için giriştiği macerayı komik bir dille anlatıyor. Filmin televizyon ekranlarında seyirciyle buluşmasının ardından ise Şahane Hayaller filmi nerede çekildi? Şahane Hayaller filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? soruları sıklıkla aranıyor.

02 Eylül 2021, Perşembe 16:25 Son Güncelleme:
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Şahane Hayat filminin çekimleri, sadece 2 haftalık bir süre içinde tamamlanmış ve 7 Şubat 2020 tarihinde vizyona girmişti. Sosyal medya fenomeni Ömer Başdoğan’ın baş rollerde yer aldığı Şahane Hayaller filminin çekildiği yerler ve oyuncuları da merak edilen konular arasında yer alıyor.

ŞAHANE HAYALLER FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Sadece iki haftalık bir sürede çekimleri tamamlanan Şahane Hayat filmi Ankara’nın Nallıhan ilçesinde çekildi ve 7 Şubat 2020 tarihinde vizyona girdi.

ŞAHANE HAYALLER FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Ömer isimli genç adamın tek hayali şair olmaktır ve ömrünü bu hayalin peşinde ama bomboş, hiçbir iş yapmadan geçirir.

Yaşının ilerlemesine rağmen hiçbir baltaya sap olamayan Ömer, zaman içinde şair olma hayalinden de uzaklaşır. Lise arkadaşı Ali karşılaşmasının ardından hayaline yeniden tutunan Ömer yeniden heyecanlanır ancak arkadaşı Ali’nin asıl amacı, Ömer’in menajerliğini yaparak onun sırtından para kazanmaktır.

Ali, Ömer’in menajerliğine soyunur ama ne çevresi ne de bilgisi vardır. Ömer'in kitabını bastırmak için türlü yolları deneyen ikili, kendilerini eğlenceli bir maceranın içinde bulur.

ŞAHANE HAYALLER FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Cemil Şahin
  • Ömer Başdoğan
  • Suzan Aksoy
  • Salih Kalyon
  • Çetin Altay
  • Nazlı Pınar Kaya
  • Berrak Güvem
  • Onursal Yıldırım
  • Ahmet Selçuk İlkan

 

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